Misiones apuesta al ordenamiento del crecimiento urbano y el cuidado de la fauna con una inversión clave: los detalles

Con el objetivo de implementar un esquema de planificación urbana y ambiental, el Gobierno de Misiones ordenará el crecimiento de las 2.000 hectáreas en Puerto Iguazú. Además se busca reducir los conflictos entre la población y la fauna silvestre, al tiempo que promueve un desarrollo sustentable del área.

Con una inyección de 40 millones de pesos, el Ministerio de Ecología de Misiones puso en marcha el Plan de Manejo Sostenible de Bosques en Zonas de Interfase. La iniciativa apunta a regular el crecimiento urbano en un sector considerado sensible por su estrecha vinculación con áreas naturales protegidas y surgió como respuesta a los episodios de convivencia registrados durante el último año con el yaguareté conocido como “Pará”.

En diálogo con Misiones Online, el ministro de Ecología, Martín Recaman, explicó que el área de las 2.000 hectáreas presenta una condición geográfica particular, ya que funciona como una “península” rodeada por el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Península. Según detalló, esta situación exige una planificación específica que contemple de manera prioritaria la variable ambiental y el vínculo directo con los parques que la delimitan.

Residuos y corredores como ejes de la convivencia

Uno de los ejes centrales del plan será la definición de normas de convivencia que reduzcan el impacto de la actividad humana sobre el ecosistema. En ese sentido, la gestión de los residuos domiciliarios ocupa un lugar clave, ya que su manejo inadecuado puede atraer grandes felinos y otros animales a zonas habitadas.

El funcionario señaló que el control y la planificación de los desechos en los sectores perimetrales resultan fundamentales para evitar este tipo de situaciones. A la par, el proyecto incorpora una mirada de largo plazo sobre los espacios naturales estratégicos, como arroyos que atraviesan las 2.000 hectáreas y que cumplen la función de corredores biológicos para el desplazamiento de la biodiversidad, los cuales deberán ser preservados.

Financiamiento, ejecución y participación ciudadana

La iniciativa se financiará con aportes de la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos, cuyos fondos serán transferidos al municipio de Puerto Iguazú. La ejecución estará a cargo de un equipo técnico local y contará con la supervisión de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.

Recaman remarcó que el proceso incluirá instancias de participación ciudadana. El esquema prevé una etapa de diagnóstico, otra de planificación y un período de consulta y participación, con el objetivo de arribar a una propuesta de ordenanza que otorgue legitimidad y viabilidad a su aplicación en el ámbito municipal.

En otro tramo, el titular de la cartera ecológica se refirió a la situación del Plan de Manejo del Fuego. A pesar de la incertidumbre vinculada al financiamiento nacional, la provincia sostuvo la inversión con recursos propios y avanzó en la incorporación de tecnología para la detección temprana de incendios.

Según indicó, Misiones implementó un sistema de alerta que incluye torres con cámaras, drones y equipos de ataque rápido, capaces de identificar focos ígneos en distintas zonas del territorio. Además, destacó que durante enero el índice de peligrosidad fue bajo gracias a las precipitaciones registradas, aunque llamó a no relajar las medidas de prevención y subrayó que la conservación ambiental constituye una política de Estado para la provincia.