Flávio Bolsonaro propone mano dura contra la delincuencia en Brasil para impulsar su candidatura

El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla durante un evento en São Paulo.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro apuesta por una política de mano dura contra la delincuencia para ganarse a los votantes ‌independientes y consolidar su ‌base electoral, en un intento por reducir la distancia que le separa del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de las elecciones de octubre.

El senador presentó el jueves un plan de seguridad pública centrado en doce medidas prioritarias, entre las que se incluye considerar a las facciones criminales de Brasil como organizaciones terroristas, una iniciativa ​que tuvo una buena ⁠acogida en Washington el mes pasado.

"Serán perseguidos con fuerza e inteligencia", ‌dijo Bolsonaro durante la presentación del jueves en São ⁠Paulo. "Cualquier delincuente armado que lleve un ⁠rifle será neutralizado por nuestras fuerzas de seguridad", añadió.

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Flávio Bolsonaro es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien asumió el cargo en 2019 con su ⁠propio enfoque de mano dura contra la delincuencia. La tasa ​de homicidios del país se redujo sustancialmente durante ‌la presidencia de Bolsonaro, continuando una ‌tendencia a la baja que había comenzado antes de que ⁠asumiera.

La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes, frustrados por la delincuencia callejera desenfrenada en muchas ciudades de Brasil.

El plan del senador Bolsonaro se centra específicamente en las dos redes ​criminales más ‌poderosas de Brasil, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, que juntas controlan la actividad delictiva en amplias zonas del país.

La promesa es fruto de una exitosa campaña de presión en Washington, donde el senador convenció el mes ⁠pasado al presidente Donald Trump para que designara a ambos grupos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que les confiere un peso internacional significativo.

Lula criticó la medida de Washington, calificándola de injerencia indebida en los asuntos internos del país. Los expertos jurídicos han advertido de que podría tener repercusiones para las empresas que operan en Brasil.

Flávio Bolsonaro también ha prometido trabajar para ‌reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, desplegar fuerzas de élite en las fronteras del país y seguir un modelo impulsado en El Salvador, construyendo cinco nuevas prisiones de máxima seguridad.

Brasil es uno de los países con mayor población carcelaria del mundo, que desde ‌hace tiempo se ve afectado por el hacinamiento y unas infraestructuras deficientes.

"Se trata de quitarle el miedo a los ciudadanos y ponerlo en manos de ‌los delincuentes, y ⁠estas prisiones se llamarán Treva (que en portugués significa oscuridad)", dijo el senador.

El apoyo al senador Flávio en las ​encuestas ha descendido en las últimas semanas tras la confirmación de que recibió dinero de un banquero, ahora encarcelado, para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

(Reportaje de Luciana Magalhaes; edición de Alistair Bell)