Fiestas seguras en Formosa: refuerzan controles de alcoholemia y endurecen con sanciones económicas

En el marco del operativo que impulsa la provincia de Formosa para garantizar la seguridad vial en contexto de las fiestas de fin de año, las autoridades decidieron intensificar controles de alcoholemia con tolerancia cero para los conductores. Esto estará acompañado con multas específicas por cada una de las insfracciones.

La reglamentación también incluye a las multas que superan el millón de pesos por el uso de pirotecnia sonora y alcanza a los servicios de recolección de residuos. En diálogo con medios locales, el juez de Faltas, Juan Manuel Oviedo, destacó la importancia del compromiso de cada ciudadano para que las celebraciones sean seguras.

En este sentido, destacó que la ley de alcoholemia establece tolerancia cero para conductores de vehículos y motos, diferencia en relación a años anteriores. Las sanciones pueden oscilar entre los $170.000 y $200.000 dependiendo de la reincidencia, además de la retención de la licencia de conducir y del vehículo.

Prevención y cuidado

El endurecimiento de las medidas tiene como principal objetivo prevenir accidentes y proteger la vida de los conductores y peatones. Las autoridades reiteraron que la idea de los controles no es recaudar dinero, sino evitar tragedias que puedan arruinar las festividades de tantas familias.

El uso de pirotecnia sonora, también será un foco de atención. A raíz de la reciente sanción de la ordenanza que prohíbe esta práctica, las multas por su uso pueden ser altísimas. Las sanciones varían entre los $852.000 y más de $3 millones, dependiendo de la gravedad del caso.

Recolección de residuos: servicios especiales para las fiestas

La recolección de residuos será limitada durante las festividades. El 31 de diciembre no habrá servicio nocturno, pero sí recolección en el turno diurno, mientras que el 1 de enero se realizará recolección domiciliaria, solo en avenidas y áreas principales. Por estos horarios, se recomienda a los vecinos sacar la basura a los contenedores o canastos domiciliarios.

Que tu festejo no duela: el novedoso programa formoseño contra la pirotecnia

Con el objetivo de garantizar celebraciones de fin de año seguras, el Gobierno de Formosa lanzó la campaña Que tu festejo no duela, la iniciativa que busca eliminar la pirotecnia sonora en todo el territorio. La misma se realiza en coordinación con la Policía y organizaciones que acompañan a personas con autismo.

Además, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Asociación Camino Azul TEA Formosa llevaron a cabo actividades de concientización en espacios públicos, invitando a la ciudadanía a proteger a niños con autismo, adultos mayores y mascotas durante las fiestas de fin de año.