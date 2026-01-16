La Rioja se prepara para vivir en Chepes la 41ª edición del Festival Nacional del Caudillo Riojano

La Rioja ultima los detalles para la 41ª edición del Festival Nacional del Caudillo Riojano en Chepes, uno de los encuentros culturales más importantes del sur provincial. El evento se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero en el Polideportivo Saddi y dará inicio a partir de las 22 horas.

Leonel Fernández, presidente del Club River de Chepes, brindó precisiones sobre los preparativos de esta nueva edición y destacó el trabajo conjunto que se desarrolla para garantizar un espectáculo de calidad y un espacio seguro para el público. La celebración promete una noche cargada de música, folklore y cuarteto, con la presencia de vecinos y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región.

Un evento esperado por todos los riojanos

Cabe señalar, que la grilla artística confirmada incluye a Sabrosos, Los Sacheros, Gualicho, Resolana y El Ruli, los cuales conforman una propuesta variada que apunta a convocar a diferentes generaciones y gustos musicales.

A lo largo de los años, el Festival Nacional del Caudillo Riojano se consolidó como un punto de encuentro cultural y social para la comunidad de Chepes, el cual además reafirma la identidad local y mantieneviva una de las tradiciones más representativas de la región.

Música y tradición en la nueva edición en Patquía

La localidad de Patquía, en el departamento riojano de Independencia, celebró la 38ª edición del Festival del Dátil, un evento emblemático que rinde homenaje a la tradición agrícola de la región. El Polideportivo Municipal José López fue el escenario de esta festividad que reunió a artistas de renombre nacional y provincial, como Sabroso y Pelusa, y se consolidó como un espacio clave para el folklore y la cultura del norte argentino.

El festival no solo ofreció espectáculos musicales, sino también sorteos y actividades que fortalecen la identidad local durante la temporada estival. Más allá del valor cultural, el intendente Claudio Akiki destacó el impacto económico positivo que genera este evento en la comunidad, y así lograr una ocupación prácticamente total de las plazas de alojamiento.

La organización priorizó el trabajo de emprendedores y gastronómicos del departamento, lo que transformó la fiesta en un motor de reactivación para la economía regional. Con entradas accesibles y una gran concurrencia, el Festival del Dátil reafirmó su importancia como una herramienta estratégica para promover el turismo y el desarrollo productivo en el interior de la provincia.