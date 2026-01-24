Sabor y cultura: La Rioja selló un acuerdo para comercializar el vino oficial de la Chaya 2026

El Gobierno de La Rioja y la bodega La Riojana, la más importante de la provincia, sellaron en la capital riojana un acuerdo estratégico para la comercialización del vino oficial de la Chaya, de cara al Festival que se realizará en febrero de 2026. El objetivo del encuentro es ofrecer no solo un producto de calidad al público, sino también lograr una identificación plena con la cultura, la historia y la tradición del pueblo riojano.

El ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, recibió al gerente de La Riojana Cooperativa, Matías Caimi, quien presentó el flamante packaging del tradicional vino “Viñas Riojanas”. En sus versiones blanco y tinto en envase Tetra Brik, el producto incorpora el logo oficial del Festival de la Chaya, además de un texto que resalta el valor cultural de la Chaya como un evento que identifica a La Rioja ante el país y el mundo.

Caimi destacó la buena recepción por parte del gobierno: “Recibimos con gran satisfacción esta apertura y convocatoria del Estado provincial hacia el sector privado para la concreción de esta propuesta, que no solo jerarquiza al Festival sino que también nos permite llevar al mundo la esencia de la Chaya, ya que nuestros vinos se exportan a Europa, Estados Unidos y Asia”.

Por su parte, el encargado de la cartera de turismo, felicitó a la empresa cooperativa por haber logrado darle la “identidad chayera” a uno de sus productos insignia. Además, el funcionario destacó el trabajo conjunto para continuar fortaleciendo una producción con marcada identidad riojana: “La simbiosis entre lo público y lo privado nos permite mostrar lo que somos y lo que producimos como riojanos ante el país y el mundo, que cada día valora más esta celebración cultural única que es la Chaya”.

Cabe destacar que La Riojana Cooperativa no sólo presentará el vino oficial de la Chaya, sino que además estará presente en el Festival con otros de sus productos más destacados y dos novedades: el espumante sin alcohol “Tilimuqui” y la “Sangría Nevada”, que ya se comercializa con gran éxito en los principales festivales del país.

La vitivinicultura riojana advirtió por una crisis sin apoyo nacional

Productores, bodegueros y representantes gremiales del sector vitivinícola de La Rioja expusieron ante el Gobierno provincial la delicada situación que atraviesa la actividad, afectada por un prolongado deterioro económico y por la retirada del acompañamiento del Estado nacional a las economías regionales. El planteo se realizó a pocos días del inicio de la vendimia, en un contexto marcado por la creciente preocupación en torno a la producción, el empleo y la sostenibilidad del sector.

El encuentro fue solicitado con carácter urgente por las propias entidades vitivinícolas, cuyos referentes coincidieron en señalar que la crisis se viene profundizando de manera sostenida en los últimos años. “El 2024 fue un año complejo y el 2025 lo es aún más; la situación no se detuvo y continúa en escalada”, advirtieron durante la reunión, al subrayar que la recesión económica, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas específicas por parte del Gobierno nacional impactan de lleno en la vitivinicultura.