Con foco en el turismo, el Gobierno de La Rioja profundiza acuerdos con el sector privado para fortalecer la Chaya

En el marco de una política de articulación con el sector privado, el Gobierno de La Rioja firmó un convenio con prestadores turísticos para la comercialización conjunta de entradas del Festival Nacional de la Chaya y paquetes turísticos. El acuerdo fue suscripto durante un encuentro que reunió a autoridades del Ministerio de Turismo y Culturas y a integrantes de la Comisión Organizadora del Festival con referentes de asociaciones, agencias de turismo y empresarios de los sectores hotelero y gastronómico.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar la compra anticipada de tickets junto con alojamientos y excursiones, además de coordinar la prestación de servicios destinados a los visitantes que llegarán a la provincia durante el mes de febrero.

El encuentro fue encabezado por el ministro Gustavo Luna, junto a su equipo técnico y autoridades de la Secretaría de Turismo. En diálogo con Medios Rioja, el funcionario destacó la importancia de avanzar en estrategias conjuntas y valoró la participación del sector privado en un contexto complejo para la actividad turística.

La organización del festival más esperado en la provincia

Luna recordó el trabajo articulado que se realizó junto al sector para sobrellevar los efectos de la pandemia del 2020 en esta industria. En ese marco, Armando Zavattieri, referente de FEHGRA, destacó el acompañamiento del Estado en aquel momento y aseguró que las empresas pudieron seguir funcionando a pleno gracias a la decisión de alojar a las personas que requerían aislamiento y cuarentena.

El ministro también valoró la decisión de los prestadores turísticos de "ponerse al hombro" una fiesta central para la cultura y el turismo de La Rioja y afirmó: "Es un gran desafío administrar juntos este evento, y ojalá que sea el punto de inicio para hacerlo en las fiestas más importantes de la provincia".

De la reunión participaron autoridades de FEHGRA, ASOCAHR, empresas de transporte, agencias de viajes y guías de turismo. Por su parte, la directora Julieta Barrionuevo, integrante de la comisión organizadora de la Chaya, detalló el mecanismo de precompra de entradas para que los prestadores puedan ofrecerlas a sus clientes desde hoy mismo y hasta el día del evento.

Un verano a pura música y cultura

La Rioja inicia una vibrante temporada de celebraciones populares que se extenderá desde finales de diciembre hasta febrero de 2026, y ofrece propuestas culturales para todas las familias. Tras el reciente paso de la Fiesta de Disfraces y Navidad en Los Cerros en Chilecito, la agenda de enero comenzará con el Festival del Canto y Danza en Ulapes los días 3 y 4, seguido por el Festival del Dátil en Patquía a partir del 9.

Durante la segunda quincena del mes, la actividad continuará con el Festival del Reencuentro en Olta el día 15, el Chayero Sanagasteño del 16 al 18, y la Fiesta Regional del Cordero en Villa Castelli el 17 de enero. En el mes de febrero, el entusiasmo festivo se trasladará a la localidad de Los Molinos con el Festival Carnaval de La Plaza el día 7.

El cierre de esta intensa programación tendrá lugar en la capital riojana con la emblemática Fiesta Nacional de la Chaya, que se desarrollará entre el 13 y el 15 de febrero. Este calendario diverso reafirma el compromiso de las distintas localidades riojanas por mantener vivas sus tradiciones y ofrecer atractivos turísticos y musicales durante todo el periodo estival.