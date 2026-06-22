Exlíder unionista norirlandés Donaldson es declarado culpable de delitos sexuales contra menores

Juicio de Jeffrey Donaldson por delitos sexuales, en Newry.

Un tribunal declaró que el exlíder del mayor partido unionista de Irlanda del ‌Norte, Jeffrey Donaldson, es ‌culpable de delitos sexuales contra menores, incluida la violación de dos mujeres cuando estas eran niñas, en uno de los casos más sonados que se han juzgado en la región bajo administración británica en los últimos tiempos.

Un jurado del ​Tribunal Penal de ⁠Newry declaró a Donaldson culpable de un ‌delito de violación, 13 delitos de ⁠abuso sexual y cuatro de ⁠indecencia grave contra dos denunciantes en fechas comprendidas entre 1985 y 2008. Él negó todos los cargos.

El ⁠juez Paul Ramsey dijo que Donaldson recibiría ​una larga pena de prisión ‌en una fecha posterior, para ‌lo cual se fijó una vista de ⁠revisión para mediados de septiembre.

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Donaldson, de 63 años, era uno de los políticos más conocidos de Irlanda del Norte cuando fue detenido y ​acusado en ‌marzo de 2024.

Dimitió de inmediato como líder del Partido Unionista Democrático (DUP), fundado por el clérigo protestante Ian Paisley en pleno apogeo de tres décadas de derramamiento de ⁠sangre sectario, que terminó tras el acuerdo de paz de 1998.

Era el diputado norirlandés con más años de servicio en el Parlamento británico, tras haber sido elegido por primera vez en 1997, y dos meses antes de su detención había negociado un acuerdo ‌con el Gobierno británico sobre el comercio tras el Brexit que permitió al DUP poner fin al boicot al Gobierno de coalición de Irlanda del Norte.

En 2016, la difunta reina Isabel le concedió ‌el título de caballero por sus servicios políticos.

El jurado consideró que la esposa de Donaldson, Eleanor, fue ‌cómplice, pero el ⁠tribunal dictaminó el mes pasado que no estaba en condiciones de ser ​juzgada, debido a problemas de salud mental, lo que significa que no podía ser condenada penalmente.

(Escrito por Padraic Halpin; editado en español por Carlos Serrano)