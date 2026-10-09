Exhibirán el auto de Reutemann en Autoclásica 2026

El Automóvil Club Argentino (ACA) participará de Autoclásica 2026, que se realizará del 9 al 12 de octubre en el Hipódromo de San Isidro. Entre las principales atracciones de su stand estará el BWA-Biguá que condujo Carlos “Lole” Reutemann en los inicios de su carrera deportiva.

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Se trata del monoplaza de origen italiano de Fórmula 3 que Carlos "Lole" Reutemann utilizó para consagrarse primer campeón de la Mecánica Argentina Fórmula 2 (MAF2) en 1969 con el equipo oficial del Automóvil Club Argentino.

Durante las cuatro jornadas, el público podrá conocer distintos vehículos históricos que forman parte del Museo del ACA, entre ellos los modelos Kreiger, Hudson, Schacht y Baqueano. La exposición permitirá recorrer parte de la historia de la institución y su vínculo con el automovilismo argentino.

Autoclásica 2026 se desarrollará en el Hipódromo de San Isidro y podrá visitarse de 10 a 18, entre el 9 y el 12 de octubre.

Una charla sobre los inicios de Reutemann

El viernes 9 de octubre, a las 15, el profesor Alberto Juárez brindará una charla sobre la historia y las características del Biguá, un monoplaza italiano de Fórmula 3 que tuvo un papel importante en los primeros pasos de Reutemann en las competencias automovilísticas.

El ACA incorporó este vehículo al país a comienzos de 1967 para disputar una temporada especial de Fórmula 3 durante enero y febrero de ese año. El auto forma parte de la historia deportiva del piloto santafesino y de su paso por el equipo del Club, una etapa que precedió su llegada a la Fórmula 1.

Servicios para los socios

Además de la exposición de vehículos, el ACA instalará una carpa exclusiva para sus socios, con baños y un espacio para descansar y tomar alguna bebida durante el recorrido por la muestra.