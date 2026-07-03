Estadounidenses salen a la carretera para celebrar el 4 de Julio pese a altos precios de la gasolina

FOTO DE ARCHIVO: Un coche se llena de gasolina en una gasolinera Sunoco en Filadelfia

Los estadounidenses se están preparando para la festividad del 4 de Julio ‌sin dejarse intimidar por ‌los precios de la gasolina, que siguen estando muy por encima de los niveles históricos.

El alivio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán ha supuesto un respiro en las gasolineras, reduciendo los temores de que las interrupciones en los envíos de ​crudo a través ⁠del estrecho de Ormuz pudieran provocar una subida ‌brusca de los precios del combustible.

A pesar ⁠de las recientes bajadas, los ⁠conductores pagarán este fin de semana el segundo precio más alto de la historia en las gasolineras con motivo ⁠del Día de la Independencia.

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El servicio de ​seguimiento de precios GasBuddy pronosticó la ‌semana pasada que el precio ‌medio de la gasolina en el país rondaría ⁠los 3,75 dólares por galón el 4 de julio, solo por detrás del récord de 4,8 dólares de 2022. El precio medio nacional era el ​viernes de ‌3,772 dólares, 62,7 centavos más que la media de 2025, según GasBuddy.

"Las bajadas se produjeron a pesar de una semana turbulenta en la que hubo nuevos ataques entre Estados Unidos ⁠e Irán antes de que ambas partes acordaran detener las hostilidades justo a tiempo para el domingo", señaló el lunes Patrick De Haan, responsable de análisis petrolero de GasBuddy, en su nota semanal.

"Por ahora, GasBuddy prevé que la media nacional seguirá bajando esta semana, aunque la ‌situación sigue siendo todo menos predecible", agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado a los minoristas de gasolina para que bajen los precios de forma más agresiva, argumentando que los precios en el surtidor no ‌han bajado lo suficiente desde que se reanudó el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz el mes ‌pasado.

Pese a ⁠todo, la asociación de automovilistas AAA prevé que un número récord de 72,2 millones ​de personas viajen al menos 80 kilómetros desde su domicilio durante esta festividad, superando el récord del año pasado de 71,8 millones.

(Editado en español por Carlos Serrano)