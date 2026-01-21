Los maquinistas españoles convocan una huelga tras los descarrilamientos mortales

FOTO DE ARCHIVO. Trabajadores de mantenimiento de Adif trabajan en los restos de un tren implicado en el accidente, en el lugar de un descarrilamiento mortal de dos trenes de alta velocidad cerca de Adamuz, en Córdoba, España

El sindicato ‍de maquinistas más importante de España convocó el miércoles una huelga estatal para exigir garantías de seguridad para la profesión, después de que uno ‍de los mayores accidentes ferroviarios ⁠de Europa dejara al menos 42 muertos y un segundo descarrilamiento acabara con la vida de un maquinista.

Un tren de cercanías descarriló el martes después de que un muro de contención se desplomara sobre la vía durante unas fuertes lluvias cerca de Barcelona, accidente en el que murió el conductor y cuatro pasajeros resultaron heridos de gravedad. Un tercer descarrilamiento de un tren en la red regional de Barcelona, que no dejó heridos, fue causado por la caída de una roca sobre la ‌línea durante la misma tormenta, dijo el operador de la red ⁠ferroviaria Adif.

"Vamos a exigir responsabilidad penal a ⁠las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria", dijo el sindicato de maquinistas SEMAF en un comunicado.

Estos accidentes se produjeron apenas dos días después del ‍descarrilamiento de un tren de alta velocidad el domingo cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, a unos 360 kilómetros ⁠al sur de Madrid, que provocó una ‌colisión con otro tren en la que murieron 42 personas, entre ellas el maquinista del tren que circulaba en sentido contrario.

SEMAF había advertido a Adif en una carta el pasado agosto del grave desgaste de la vía férrea donde chocaron los dos trenes, según una copia de la carta a la ‌que tuvo acceso ‌Reuters, en la que decía que los baches, los desniveles y los desequilibrios de las líneas eléctricas aéreas estaban causando frecuentes averías y dañando los trenes en varias de las líneas de alta velocidad de la red.

DESMONTAJE DEL COCHE

Los equipos de rescate que se encontraban en el ​lugar del accidente de Adamuz estaban desmontando el segundo coche del tren de la operadora estatal Renfe, que contenía su cafetería, para ver si se encontraban más cuerpos, según informó la Junta de Andalucía en un comunicado.

Durante la noche habían utilizado grúas para retirar del lugar uno de los últimos vagones del tren descarrilado, gestionado por el consorcio privado Iryo.

Adif informó el miércoles de que había introducido un nuevo límite de ‍velocidad en la línea Madrid-Barcelona después de que un maquinista denunciara el mal estado de la vía en un tramo de 78 kilómetros.

El martes había ordenado a los conductores que limitaran la velocidad debido a la preocupación por el estado de la vía. Su equipo de mantenimiento había trabajado durante la noche para inspeccionar la línea ​y encontró cuatro puntos que debían ser reparados, dijo Adif en un comunicado.

Los accidentes están provocando el caos entre los viajeros, que buscan alternativas. Los trenes regionales de Cataluña fueron ​suspendidos el miércoles para permitir la inspección de las vías tras las recientes tormentas.

Renfe publicó una foto de su presidente, Álvaro Fernández Heredia, en ⁠la que se lo veía utilizando un servicio de autobús de sustitución mientras volvía de Adamuz a Madrid.

Con información de Reuters