España

España desarticula una red de tráfico de cocaína que utilizaba bases flotantes en alta mar

26 de enero, 2026 | 14.39

La Policía Nacional española ha desarticulado una vasta operación de tráfico ‍de cocaína ⁠que utilizaba lanchas rápidas para traer la droga a tierra desde bases flotantes en el océano Atlántico, incautando 10 toneladas métricas de cocaína y deteniendo a 105 sospechosos.

La Policía dijo el lunes que una investigación de un año ‌de duración en cooperación con ⁠las fuerzas del ⁠orden de países como Cabo Verde, Colombia, Francia, Portugal y Estados Unidos demostró que ‍el grupo introdujo en Europa unas 57 toneladas de ⁠cocaína en ese periodo.

Las ‌lanchas rápidas, que operaban de noche desde ríos del sur de España, el noroeste de Galicia y las islas Canarias, así como desde ‌Portugal ‌y Marruecos, se adentraban en el Atlántico para descargar la droga de los buques de transporte y almacenamiento.

"Llegaban a crear verdaderas ​plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar realizando varias operaciones sucesivas", mientras que otros miembros utilizaban sofisticados equipos para vigilar las comunicaciones y los movimientos ‍de los organismos de seguridad, según un comunicado de la Policía Nacional.

Los agentes incautaron 30 embarcaciones, 70 vehículos y numerosos equipos de comunicaciones y vigilancia ​de alta tecnología.

La investigación también demostró que en un momento dado el grupo pagó ​hasta 12 millones de euros a la familia de un tripulante ⁠fallecido para comprar su silencio.

Con información de Reuters

