España desarticula una red de tráfico de cocaína que utilizaba bases flotantes en alta mar

FOTO DE ARCHIVO. Agentes de policía junto a 11 toneladas de cocaína incautadas en dos redadas antidroga, en la sede de la Policía Nacional en Madrid, España

La Policía Nacional española ha desarticulado una vasta operación de tráfico ‍de cocaína ⁠que utilizaba lanchas rápidas para traer la droga a tierra desde bases flotantes en el océano Atlántico, incautando 10 toneladas métricas de cocaína y deteniendo a 105 sospechosos.

La Policía dijo el lunes que una investigación de un año ‌de duración en cooperación con ⁠las fuerzas del ⁠orden de países como Cabo Verde, Colombia, Francia, Portugal y Estados Unidos demostró que ‍el grupo introdujo en Europa unas 57 toneladas de ⁠cocaína en ese periodo.

Las ‌lanchas rápidas, que operaban de noche desde ríos del sur de España, el noroeste de Galicia y las islas Canarias, así como desde ‌Portugal ‌y Marruecos, se adentraban en el Atlántico para descargar la droga de los buques de transporte y almacenamiento.

"Llegaban a crear verdaderas ​plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar realizando varias operaciones sucesivas", mientras que otros miembros utilizaban sofisticados equipos para vigilar las comunicaciones y los movimientos ‍de los organismos de seguridad, según un comunicado de la Policía Nacional.

Los agentes incautaron 30 embarcaciones, 70 vehículos y numerosos equipos de comunicaciones y vigilancia ​de alta tecnología.

La investigación también demostró que en un momento dado el grupo pagó ​hasta 12 millones de euros a la familia de un tripulante ⁠fallecido para comprar su silencio.

Con información de Reuters