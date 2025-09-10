Un rover de la NASA halla posibles indicios de vida antigua en rocas marcianas

Foto de archivo del rover Perseverance de la NASA en Marte

Una muestra de roca formada hace miles de millones de años a partir de sedimentos del fondo de un lago, obtenida por el explorador Perseverance de la NASA, contiene posibles indicios de vida microbiana ancestral en Marte, aunque los minerales detectados en la muestra también pueden formarse mediante procesos no biológicos, según científicos.

El descubrimiento, detallado en una investigación publicada el miércoles, representa una de las mejores pruebas hasta la fecha sobre la posibilidad de que el vecino planetario de la Tierra albergara vida alguna vez.

Desde que aterrizó en la superficie marciana en 2021, el rover o vehículo de seis ruedas ha estado explorando el cráter Jezero, un área en el hemisferio norte del planeta que una vez estuvo inundada de agua y albergó una antigua cuenca lacustre, mientras busca signos de vida antigua.

Perseverance ha estado recogiendo muestras de roca y material suelto denominado regolito y analizándolas con sus diversos instrumentos de a bordo.

Con información de Reuters