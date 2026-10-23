Con más entregas de viviendas, La Rioja ya alcanzó las 1.035 viviendas del Plan Angelelli

Durante una jornada de Ulapes, el Gobierno provincial de La Rioja continúa con la implementación del Plan Angelelli que ya alcanzó las 1.035 viviendas. También se incluyó la puesta en marcha de un espacio de formación en peluquería en el Polideportivo Municipal. El programa habitacional busca ampliar las oportunidades de inserción laboral y autoempleo.

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Las actividades se desarrollaron en el marco del 329.º aniversario de Ulapes y fueron encabezadas por la diputada nacional Gabriela Pedrali y el intendente Uriel Vargas, con el objetivo de ampliar las respuestas habitacionales y sumar herramientas de formación para la comunidad.

Durante la entrega de llaves, Pedrali destacó la continuidad del programa y el alcance territorial de las intervenciones impulsadas por el Gobierno provincial. "Hoy, con estas tres viviendas que entregamos en este departamento, se suman a todas las otras y forman un número de 1.035 viviendas en toda la provincia", expresó.

La legisladora también remarcó la importancia de la presencia estatal para acompañar a las familias que necesitan mejorar sus condiciones de vida. “Las decisiones políticas tienen que existir para que esas personas que necesitan de la presencia del Estado puedan acceder a estas respuestas”, sostuvo. Además, destacó el trabajo conjunto con los municipios para concretar las intervenciones.

El Plan Angelelli y las respuestas habitacionales

El intendente Vargas valoró el acompañamiento de la Provincia para sostener las soluciones habitacionales en un contexto económico que, según planteó, dificulta la capacidad de respuesta de los gobiernos locales.

“Este Plan Angelelli, por estas situaciones en las cuales estamos viviendo en este momento, realmente sería muy difícil que se pueda llevar a cabo si no tenemos el acompañamiento directo de un gobernador que nos acompaña permanentemente”, afirmó.

Vargas ratificó la decisión de continuar articulando acciones con el Gobierno provincial para llegar a las familias que necesitan asistencia. “Donde están las personas y las familias que más necesitan, ahí es donde más vamos a estar”, expresó.

Capacitación en peluquería para impulsar emprendimientos

La jornada también marcó el inicio de una peluquería comunitaria que funcionará en el Polideportivo Municipal. El espacio fue creado mediante un trabajo conjunto entre la Dimensión Sociocomunitaria del Plan Angelelli y la Dirección de Juventudes del Municipio de General San Martín.

El programa provincial aportó el equipamiento y las herramientas necesarias para desarrollar las actividades, mientras que el Municipio dispuso el espacio físico y el personal responsable de su funcionamiento.

La propuesta apunta a brindar formación en peluquería y ofrecer herramientas prácticas para que los participantes puedan desarrollar sus propios emprendimientos y generar ingresos. De esta manera, la iniciativa suma una alternativa de capacitación laboral a las políticas habitacionales que se implementan en la localidad.