Canadá quiere impulsar el comercio energético con India, según el ministro de Energía

FOTO DE ARCHIVO. El ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, habla durante el periodo de preguntas en la Cámara de los Comunes en Parliament Hill en Ottawa, Ontario, Canadá

Canadá estudia aumentar sus exportaciones de energía a India ‍para diversificar ⁠su clientela y reducir su dependencia de Estados Unidos, según dijo el martes su ministro de Energía, Tim Hodgson.

Hodgson dijo en la conferencia Indian Energy Week que exportar el 98% de su energía a Estados Unidos era un "error estratégico", y vio ‌una oportunidad de trabajar con ⁠India.

"La demanda de energía ⁠que más rápido crecerá en el mundo será la de India", dijo Hodgson, quien añadió ‍que Canadá podría suministrar crudo, gas natural licuado (GNL) y uranio ⁠a India.

Canadá no exporta ‌actualmente crudo ni GNL a India, que depende principalmente de Rusia, Irak y Arabia Saudí para el crudo, y de Qatar para el combustible superenfriado, ‌según ‌datos de la empresa de análisis Kpler.

Las importaciones indias de petróleo crecieron un 2,5% de media en los tres últimos años, mientras que ​los cargamentos de GNL cayeron un 6,3% en 2025, según los datos de Kpler.

"Ahora estamos construyendo gasoductos hacia la costa oeste. Tenemos tres gasoductos construidos aquí y estamos pensando en construir más", dijo Hodgson.

Sin embargo, ‍el reciente impulso de India a su generación nuclear podría dar alas a los planes canadienses de aumentar el suministro de uranio a este país.

"Canadá solía suministrar ​el 98% de su energía a un solo cliente. Nos hemos comprometido a diversificar nuestro ​suministro. Vemos la oportunidad de trabajar con India", dijo Hodgson.

