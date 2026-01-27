EN VIVO
Canadá quiere impulsar el comercio energético con India, según el ministro de Energía

27 de enero, 2026 | 06.05

Canadá estudia aumentar sus exportaciones de energía a India ‍para diversificar ⁠su clientela y reducir su dependencia de Estados Unidos, según dijo el martes su ministro de Energía, Tim Hodgson.

Hodgson dijo en la conferencia Indian Energy Week que exportar el 98% de su energía a Estados Unidos era un "error estratégico", y vio ‌una oportunidad de trabajar con ⁠India.

"La demanda de energía ⁠que más rápido crecerá en el mundo será la de India", dijo Hodgson, quien añadió ‍que Canadá podría suministrar crudo, gas natural licuado (GNL) y uranio ⁠a India.

Canadá no exporta ‌actualmente crudo ni GNL a India, que depende principalmente de Rusia, Irak y Arabia Saudí para el crudo, y de Qatar para el combustible superenfriado, ‌según ‌datos de la empresa de análisis Kpler.

Las importaciones indias de petróleo crecieron un 2,5% de media en los tres últimos años, mientras que ​los cargamentos de GNL cayeron un 6,3% en 2025, según los datos de Kpler.

"Ahora estamos construyendo gasoductos hacia la costa oeste. Tenemos tres gasoductos construidos aquí y estamos pensando en construir más", dijo Hodgson.

Sin embargo, ‍el reciente impulso de India a su generación nuclear podría dar alas a los planes canadienses de aumentar el suministro de uranio a este país.

"Canadá solía suministrar ​el 98% de su energía a un solo cliente. Nos hemos comprometido a diversificar nuestro ​suministro. Vemos la oportunidad de trabajar con India", dijo Hodgson.

Con información de Reuters

