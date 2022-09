Programar en Argentina: cómo insertarse en uno de los mercados más demandados y mejores pagos de la región

Se trata de un sector con gran potencial para generar empleo, divisas por exportaciones y valor agregado en toda la cadena productiva nacional.

La programación es uno de los trabajos más demandados y mejores pagos en Argentina y en el mundo que cada vez más personas deciden estudiar. Se trata de un sector con gran potencial para generar empleo, divisas por exportaciones y valor agregado en toda la cadena productiva nacional.

En ese marco, el Gobierno lanzó Argentina Programa 4.0: una iniciativa de la Secretaría de Economía del Conocimiento -que depende del Ministerio de Economía- para capacitar programadores y programadoras de manera gratuita que puedan insertarse en un mercado de amplia demanda laboral con sueldos promedio de $267.000.

Javier Scheinkestel (37) es profesor de filosofía egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Poco tiempo antes de que empezara la pandemia, volvió a Argentina después de vivir tres años en Francia con su novia y consiguió trabajo como empleado administrativo. En ese momento, se le ocurrió estudiar programación porque le permitía trabajar de manera remota desde cualquier parte del mundo. “A mí siempre me gustó la lógica de la filosofía y estaba acostumbrado a pensar las cosas con ese chip. Empecé a buscar cursos para hacer y mi hermano me comentó de Argentina Programa, ahí me anoté y quedé seleccionado”, afirmó.

Actualmente, Javier es desarrollador Backend en ARSAT, la empresa nacional de telecomunicaciones creada por el Estado argentino en 2006. “La cursada fue muy intensa, fue una experiencia increíble por la cantidad de conocimientos que adquirí y por cómo eso se desencadenó en conseguir este trabajo al poco tiempo después”, contó. “Mientras trabajo en ARSAT sigo aprendiendo programación porque desde la empresa nos pagan cursos”, agregó Javier y aseguró que, además, le gustaría seguir vinculado a la filosofía.

Sara Ríos (21) también consiguió trabajo en ARSAT gracias a Argentina Programa. Durante la pandemia empezó a buscar cursos de programación porque, si bien ya había hecho algunos, quería aprender desde cero. Encontró el programa por Instagram y se anotó; cuando terminó la segunda etapa, armó su currículum y lo envió a distintas empresas con ayuda de la Secretaría. “Argentina Programa me dio la oportunidad de entrar a mi primer trabajo en blanco en un ambiente tan grande y tan importante a nivel desarrollo”, dijo. “Lo que más destaco son los contenidos actuales, el compañerismo, aprender a trabajar en grupo y la facilidad para anotarse y cursar. Incluso, si no tenías una computadora al final te daban la posibilidad de comprar una a través de una tarjeta financiada”, agregó.

Cuando Sara se anotó, estudiaba Física y ahora quiere empezar Ciencias de la Computación. “Argentina Programa también me ayudó a darme cuenta de que lo que realmente me interesaba era programar, creo que es una herramienta sumamente necesaria para cualquiera”, concluyó.

A fines de agosto, la Secretaría de Economía del Conocimiento lanzó la nueva etapa de Argentina Programa -denominada 4.0- que tiene por objetivo capacitar 70.000 programadores y programadoras en 2023 con nuevos perfiles de formación en lenguajes de programación como Java, Python, PHP, Gaming y Testing. Además, introduce como novedad una mayor articulación con el sector académico y el privado para la vinculación laboral.

Desde el Gobierno aseguraron que se trata de una política pública fundamental para fomentar la igualdad de oportunidades y formar personal capacitado en un rubro con gran potencial y alta demanda de desarrolladores por parte de las empresas privadas y el Estado. Actualmente, la Economía del Conocimiento es el tercer sector exportador y generador de divisas en el país que prevé ingresos por USD 7.000 millones para este año.

La inscripción a la nueva convocatoria de Argentina Programa 4.0 estará abierta desde el 12 de septiembre hasta el 12 de octubre. Los cursos se dictarán en modalidad presencial, virtual, sincrónica y asincrónica e iniciarán la semana del 17 de octubre.