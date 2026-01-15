En medio del ajuste nacional, Formosa logra sostener el empleo formal y limitar la pérdida de puestos de trabajo

Un informe de Politón Chaco, en base a datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, indicó que el empleo registrado en el sector privado continúa en retroceso y acumula, desde noviembre de 2023, una pérdida cercana a los 177 mil puestos de trabajo a nivel nacional. En contraste al panorama nacional, Formosa logró, de acuerdo con el mismo documento, un crecimiento interanual del 0,8% en el empleo privado formal.

El informe analiza en comparación interanual entre octubre de 2025 y el mismo mes del año anterior el que muestra una caída del 0,9%, lo que equivale a más de 58 mil puestos menos de empleo formal en todo el país. Este deterioro confirma que la recuperación del mercado laboral no logra consolidarse y que amplios sectores de la economía siguen con serias dificultades para sostener el empleo.

La situación se agrava al observar la evolución desde el inicio de la actual gestión nacional. En relación con noviembre de 2023, el nivel de empleo privado registrado se ubica un 2,8% por debajo, lo que consolida un proceso sostenido de destrucción de puestos de trabajo bajo el gobierno de Javier Milei y lleva el volumen de empleo formal a uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Formosa, una excepción en un contexto adverso

La provincia se ubica entre el reducido grupo de jurisdicciones que no sólo no perdieron puestos de trabajo, sino que lograron crearlos a raiz de la obra publica impulsada por el Gobierno de Gildo Insfrán. Este desempeño cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la mayoría de las provincias exhibieron caídas significativas. Los retrocesos más pronunciados se observaron en Santa Cruz (-10,1%) y Chubut (-5,4%), lo que refleja el impacto desigual de la crisis sobre las economías regionales.

La evolución positiva de Formosa se explica, en gran medida, por la continuidad de políticas provinciales orientadas a sostener la actividad económica, proteger el empleo y acompañar a los sectores productivos locales, aun en un contexto nacional recesivo. La gestión del gobernador Gildo Insfrán volvió a mostrar capacidad para amortiguar los efectos de la crisis y preservar el entramado laboral formal.

Sectores productivos golpeados a nivel nacional

El informe también detalla que las mayores pérdidas de empleo se concentraron en sectores estratégicos de la economía. La Construcción continúa como el rubro más afectado, impactado por la paralización de obras, la menor inversión y la caída de la actividad. En la comparación sectorial, tanto la Construcción como la Explotación de Minas y Canteras registraron retrocesos del 0,5%, mientras que la Industria Manufacturera encabezó las bajas con una caída del 0,6%.

Al comparar octubre de 2025 con noviembre de 2023, previo al cambio de gobierno nacional, se observa que diez actividades económicas mantienen caídas en el empleo, frente a apenas cuatro que lograron mejoras. En ese período, la Construcción concentra la mayor pérdida acumulada, con un desplome del 15,1% en sus puestos de trabajo registrados.

Los datos de octubre de 2025 vuelven a poner en evidencia la fragilidad del empleo privado formal en la Argentina y el fuerte impacto de la actual política económica sobre el trabajo registrado. Sin embargo, también dejan en claro que existen realidades provinciales diferentes.