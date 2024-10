Trump y Harris buscan votos en Carolina del Norte a seis días de las elecciones

FILE PHOTO: U.S. Vice President Kamala Harris and former U.S. President Donald Trump in combo photograph

Kamala Harris y Donald Trump darán el miércoles algunos de sus últimos discursos electorales a los votantes en Carolina del Norte, un estado indeciso con un gobernador demócrata que lleva más de una década apoyando a los aspirantes presidenciales republicanos. Carolina del Norte tiene 16 votos en el Colegio Electoral de Estados Unidos, el grupo de compromisarios que eligen al presidente y al vicepresidente del país, lo que lo convierte en uno de los estados más disputados que podrían decidir quién gana las elecciones del 5 de noviembre. La contienda entre Harris y Trump está muy reñida a nivel nacional y los daños causados por el huracán del mes pasado han hecho que los resultados de Carolina del Norte sean especialmente difíciles de predecir. El miércoles Harris estará en Raleigh, la capital, una población de rápido crecimiento con unos 480.000 habitantes, mientras que Trump celebrará un mitin en Rocky Mount, una ciudad de 50.000 habitantes. Harris, demócrata, y Trump, republicano, se disputan un estado que Trump ganó por menos de 1,5 puntos porcentuales en 2020. Las visitas de ambos candidatos se producen después del mayor mitin de Harris hasta la fecha, que tuvo lugar el martes por la noche en Washington, donde advirtió a los votantes de los peligros de la vuelta de Trump al poder. Habló en el lugar cercano a la Casa Blanca donde el 6 de enero de 2021 Trump pidió a sus partidarios que se dirigieran al Capitolio de Estados Unidos y que "lucharan". En las elecciones está en juego quién dirigirá el país más rico y poderoso del mundo. Harris y Trump divergen en el apoyo a Ucrania y la OTAN, el derecho al aborto, los impuestos, los principios democráticos básicos y los aranceles que podrían desencadenar guerras comerciales. Al hablar de comercio el martes, Trump mencionó explícitamente a la Unión Europea. "Son terribles", dijo. "Venden millones y millones de coches en Estados Unidos. No, no, no; van a tener que pagar un alto precio". Mientras tanto, el equipo de campaña de Trump acusó a última hora del martes al presidente Joe Biden de referirse a los partidarios de Trump como "basura", después de que Biden hablara sobre el mitin de Trump en Nueva York el domingo, en el que hubo comentarios racistas y otros de carácter vulgar por parte de partidarios de Trump. Según una transcripción publicada por un portavoz de la Casa Blanca en X, Biden dijo: "La única basura que veo flotando por ahí es la de su partidario... su... su demonización de los latinos es inconcebible y es antiestadounidense". Biden dijo más tarde que se refería al lenguaje utilizado, no a los seguidores de Trump. ¿HABRÁ UNA LARGA ESPERA HASTA LOS RESULTADOS? Los residentes en Carolina del Norte, especialmente en la región rural del oeste, severamente afectada por el huracán Milton, siguen intentando rehacer sus vidas tras los devastadores daños causados el mes pasado. Muchos de los condados de la zona se inclinan por los republicanos. Mientras que algunas autoridades estatales —entre ellas, algunas republicanas— elogiaron los esfuerzos federales de limpieza, Biden y Harris, su vicepresidente, han sido blanco de críticas y falsos rumores, incluidos los difundidos por Trump, sobre cuánta ayuda llegó y con qué rapidez. El representante Andy Harris, de Maryland, que preside el grupo republicano de línea dura House Freedom Caucus, dijo en un intercambio la semana pasada que, dada la destrucción causada, el órgano legislativo del estado debería declarar preventivamente que Trump ganó los 16 votos del Colegio Electoral del estado, para evitar "privar de derechos a los votantes". El gobernador del estado, el demócrata Roy Cooper, criticó el martes a Andy Harris en la CNN. "Los votos electorales de Carolina del Norte se verán reflejados por los votos de las urnas", dijo. "Queremos asegurarnos de que todo el mundo... tenga la oportunidad de que se escuche su voz". Trump aventaja a Kamala Harris por apenas un punto porcentual en Carolina del Norte, según un promedio de encuestas de FiveThirtyEight. La última vez que el estado dio su apoyo a un candidato presidencial demócrata fue Barack Obama en 2008. Si la elección es tan reñida como indican las encuestas, el resultado de Carolina del Norte puede seguir sin estar claro durante una semana o más. Los votos por correo que lleguen el 5 de noviembre, así como las papeletas de votantes en el extranjero y militares, se contabilizan durante el periodo de escrutinio de 10 días que sigue al día de las elecciones. En 2020, los medios de comunicación no adjudicaron Carolina del Norte a Trump hasta el 13 de noviembre, 10 días después de las elecciones. Más de un tercio de los votantes registrados de Carolina del Norte ya votaron en las elecciones de 2024 , según la junta electoral del estado. Más tarde, el miércoles, Harris viajará a Pensilvania y Wisconsin, otros dos estados en liza. Su mitin de Madison, Wisconsin, contará con actuaciones musicales, entre ellos el grupo Mumford & Sons. Trump también estará en Wisconsin para un mitin con el exjugador de fútbol americano profesional Brett Favre. (Información adicional de Jarrett Renshaw; redacción de Costas Pitas; edición de Heather Timmons y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Jorge Ollero Castela)