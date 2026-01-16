Bulgaria irá a elecciones anticipadas tras el rechazo de los partidos a formar gobierno

FOTO DE ARCHIVO: El presidente, Rumen Radev, se reúne con sus partidarios durante un mitin electoral, antes de las elecciones presidenciales del domingo, en Haskovo, Bulgaria

‍El presidente Rumen Radev dijo el viernes que Bulgaria celebrará elecciones anticipadas ‍después de que ⁠los principales partidos rechazaran un mandato para formar gobierno tras la dimisión del anterior Gobierno ante protestas generalizadas.

Radev ofreció el viernes a Alianza por los Derechos y Libertades la última oportunidad de intentar formar gobierno, pero declinó la petición, el tercer partido en ‌hacerlo esta semana, preparando el escenario ⁠para unas elecciones anticipadas, ⁠las octavas en los últimos cuatro años.

Ninguno de los partidos en cuestión cuenta con suficientes ‍escaños para reunir una mayoría estable en un parlamento fragmentado.

"Vamos a ⁠elecciones", dijo Radev.

La coalición ‌del primer ministro Rosen Zhelyazkov, respaldada por el mayor grupo parlamentario GERB-SDS, dimitió el mes pasado tras semanas de protestas callejeras contra la corrupción endémica del ‌Estado ‌y un nuevo presupuesto que habría aumentado algunos impuestos.

Su salida, que se produjo poco antes de que Bulgaria ingresara en la zona euro el ​1 de enero, desencadenó un proceso constitucional en el que tanto el GERB-SDS como el reformista PP-DB rechazaron esta semana la oferta de Radev de formar una coalición de gobierno.

Como Alianza por los Derechos y Libertades también ‍declinó su oferta el viernes, Radev tendrá ahora que nombrar un gabinete provisional y fijar una fecha para las elecciones anticipadas.

Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea, ​necesita imperiosamente estabilidad política para acelerar la llegada de fondos de la UE a sus ​maltrechas infraestructuras, fomentar la inversión extranjera y erradicar la corrupción sistémica.

Con información de Reuters