El ultraderechista británico Farage se enfrenta al Conde Cubo de Basura para revalidar su escaño

FOTO DE ARCHIVO: Nigel Farage, líder del partido británico Reform UK, asiste a una rueda de prensa en Londres

Los votantes acuden a las urnas el jueves en unas elecciones locales inglesas que enfrentan a Nigel Farage ‌con su principal contrincante, un ‌cómico disfrazado de cubo de basura, en una prueba de la oposición al tipo de política populista del líder de Reform UK.

Tras semanas de enfrentarse a acusaciones de no haber declarado debidamente millones de libras recibidas de un acaudalado patrocinador, Farage dimitió repentinamente del Parlamento el mes pasado para revalidar su escaño en ​unas elecciones que ⁠se presentan como "el pueblo contra el sistema" en la localidad ‌costera de Clacton.

Aunque Farage pretende demostrar su sólido apoyo ⁠local para reforzar su posición frente ⁠a las acusaciones, la decisión de los principales partidos de no presentar candidatos le ha dejado frente a más de 30 rivales, ⁠entre los que se incluyen cómicos e independientes, en ​lo que será la papeleta electoral más larga ‌de la historia política británica.

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Es probable ‌que su principal rival sea el Conde Cubo de Basura (Count ⁠Binface), un personaje ataviado con una capa plateada creado por el cómico Jonathan Harvey, que se ha presentado contra tres primeros ministros en la última década para burlarse de ellos.

SE ESTÁN ​INVESTIGANDO LAS ‌DONACIONES

Los candidatos de broma son algo habitual en las elecciones británicas, donde presentarse a las elecciones solo cuesta 500 libras (676 dólares), pero no suelen ser la principal competencia.

Farage afirmó el mes pasado que la votación permitiría a ⁠sus electores juzgar las acusaciones de que no declaró debidamente una donación de 5 millones de libras (6,8 millones de dólares) procedente de un multimillonario.

Normalmente, los diputados deben declarar las donaciones recibidas durante el año anterior a las elecciones en el plazo de un mes desde su toma de posesión, y el comisionado de normas del Parlamento ha ‌abierto una investigación para determinar si se infringió alguna norma.

Si se determina que Farage ha infringido las normas, podría enfrentarse a sanciones que darían lugar a nuevas elecciones en la circunscripción.

Farage ha negado en repetidas ocasiones tener la obligación de revelar la donación, que, según ‌él, fue un regalo personal.

La zona de Clacton, en el este de Inglaterra, fue en su día un popular destino vacacional para los londinenses, ‌pero ahora es ⁠una localidad costera en declive que incluye el pueblo de Jaywick, considerado el barrio más desfavorecido del ​país.

En 2024, Farage obtuvo el 46% de los votos, con una participación del 58%.

(1 dólar = 0,7399 libras)

Con información de Reuters