El primer ministro británico presidirá una reunión de emergencia sobre las olas de calor y la sequía

Una persona camina cerca de un arroyo y un estanque secos, después de que la Agencia de Medio Ambiente de Reino Unido declarara que más del setenta por ciento de Inglaterra se encuentra en sequía, en Richmond Park, Londres, Reino Unido

El ​primer ministro británico, Andy Burnham, presidirá este miércoles una reunión del comité de respuesta a ‌emergencias del Gobierno ‌para debatir medidas destinadas a hacer frente al calor extremo, los incendios y la sequía, según ha informado su oficina, en un momento en que Reino Unido se enfrenta a su quinta ola de calor de este año.

Es probable que ​las temperaturas alcancen ⁠los 37 grados centígrados a partir del jueves ‌en el sur y el este ⁠de Inglaterra y en algunas ⁠zonas de las Midlands, advirtió el martes la oficina meteorológica del país.

Los responsables de los cuerpos de ⁠bomberos afirman que han intervenido en 966 ​incendios en toda Inglaterra y Gales ‌este año, incluidos 185 ‌solo en los primeros diez días de agosto, ⁠mientras que el sector agrícola ha advertido de que la producción se verá afectada.

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"Seguiremos tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de ​las comunidades, ‌proteger los suministros de agua, apoyar a las comunidades agrícolas y salvaguardar el medio ambiente", dijo un portavoz de Downing Street.

La mayor parte de Reino Unido está sufriendo ⁠una sequía repentina provocada por una combinación de precipitaciones muy escasas y temperaturas elevadas. Inglaterra y Gales registraron el mes de julio más seco en 190 años, según la Oficina Meteorológica.

Alrededor de 45 millones de personas en el país viven en zonas afectadas ‌por la sequía y 27 millones se enfrentan a restricciones en el consumo de agua, según cifras del Gobierno.

Se estima que 2 877 personas han fallecido en Reino Unido este año por causas relacionadas ‌con el calor, según informaron el mes pasado las autoridades sanitarias de Reino Unido.

La prolongada sequía —que, según los ‌científicos, se ve ⁠agravada por el cambio climático— ha afectado a la agricultura, al suministro público ​de agua y a la fauna silvestre.

Con información de Reuters