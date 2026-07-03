El papa elogia la tradición de EEUU de acoger inmigrantes con motivo del 250 aniversario

FOTO DE ARCHIVO. El papa León XIV dirige el rezo del ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano

El papa León elogió el viernes en su ‌primer gran ‌discurso dirigido a su país natal la tradición de Estados Unidos de dar acogida a inmigrantes, e instó a los estadounidenses, en una intervención por video, a estar ​a la ⁠altura de los ideales proclamados en ‌la Declaración de Independencia.

El ⁠primer papa estadounidense, que ⁠anteriormente ha calificado de "inhumanas" las políticas antiinmigrantes de línea dura del presidente ⁠Donald Trump, dijo que la ​palabra "América" se había convertido ‌en "sinónimo de libertad" en ‌todo el mundo gracias a ⁠la forma en que Estados Unidos acogía a los inmigrantes.

En un discurso pronunciado en directo desde ​el ‌Vaticano ante el Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia, con motivo de la entrega de la Medalla de la ⁠Libertad de dicho centro, León expresó su esperanza de que los ideales de "unidad, justicia y paz" defendidos por los Padres Fundadores guiaran a Estados Unidos en la celebración de su 250 ‌aniversario.

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"Este aniversario histórico nos brinda la oportunidad de reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación, con la esperanza de que ‌Estados Unidos siga siendo siempre fiel al sueño que le ha valido ‌el título ⁠de tierra de los libres y hogar de los ​valientes", dijo el papa.

Con información de Reuters