El eclipse solar total deslumbra a millones de personas en España e Islandia

Espectadores de toda España observaron con asombro, algunos quitándose las gafas protectoras y poniéndose de pie al unísono, mientras un inusual eclipse solar total barría el norte del país el miércoles por la noche, sumiéndolo en la oscuridad.

España desplegó un ‌amplio contingente policial y habilitó puntos especiales de observación en ‌zonas rurales que ofrecían las mejores vistas del espectáculo.

En Buitrago de Lozoya, un municipio rural al norte de Madrid, los espectadores aplaudieron y vitorearon mientras el cielo se oscurecía y las perlas de Baily —puntos luminosos de luz solar que brillan alrededor del borde de la Luna durante un eclipse total— centelleaban en el horizonte poco después de las 20:30 hora local (1830 GMT). El fenómeno poco más de un minuto.

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"Me ha parecido una pasada, no esperaba algo así, ni en mis mejores sueños. Ha sido estupendo, encima del sitio este que es idílico, aquí en este embalse, ha sido una maravilla", dijo Rodrigo López, de 45 años, en la playa de Arija, en el norte de España.

"Como fotógrafa he ​tenido que estar muy atenta a las ⁠cámaras, pero sí, el momento ha sido precioso y aquí con toda la gente aplaudiendo", dijo Aria García, de 73 años.

El turno ‌de España llegó poco después de un espectáculo menos llamativo en buena parte de Islandia, cubierta de nubes, ⁠aunque un claro en el extremo occidental del país nórdico permitió a turistas y ⁠residentes vislumbrar el fenómeno celeste. En el centro de Reikiavik, el eclipse quedó oculto tras las nubes, aunque la oscuridad de la fase de totalidad fue claramente perceptible.

"Fue como si un día entero transcurriera de golpe, y se me puso la piel de gallina porque nos hizo ⁠pensar en (...) lo breve que es la vida, en cómo el tiempo puede ser diferente y depender de la perspectiva de ​cada uno", dijo a Reuters en la capital islandesa la abogada Eduarda Ortiz, de 33 años.

Millones ‌de personas se congregaron en Islandia y el norte de España ‌para presenciar el primer eclipse solar total en Europa occidental en 27 años.

Entre ellas estaba Brian May, exguitarrista de la banda ⁠de rock Queen. May viajó a un observatorio en la provincia española de Teruel y relató la experiencia en su cuenta de Instagram.

"Allá vamos, el Sol está desapareciendo. Es increíble", dijo cuando el eclipse alcanzaba su punto culminante y los presentes estallaban en vítores y aplausos tras una cuenta regresiva.

En España, las autoridades esperaban la llegada de hasta 6 millones de visitantes a zonas mayoritariamente rurales situadas bajo la franja recorrida por ​el eclipse en el ‌norte del país y las islas Baleares.

POLICÍAS, AVIONES Y HELICÓPTEROS EN ALERTA

La península ibérica presenció por última vez un eclipse solar total en 1912, pero habrá otro el 2 de agosto de 2027, seguido de un eclipse anular en enero de 2028, con el que se completará el denominado "trío ibérico de eclipses".

La inquietante sensación que se produce cuando el día se convierte brevemente en penumbra y algunos animales quedan en silencio, mientras la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, ⁠se ha interpretado a menudo a lo largo de la historia como un presagio de una lucha cósmica o una señal de poder divino.

Para España, el acontecimiento supuso una oportunidad de mostrar sus regiones menos visitadas y atraer turistas desde sus saturados destinos de playa. Según informaciones de la prensa local, algunas personas aprovecharon la ocasión para casarse.

El eclipse tuvo lugar durante uno de los periodos de mayor riesgo de incendios en el país, mientras los equipos de emergencia combatían el miércoles varios focos, entre ellos uno de grandes dimensiones en la región meridional de Andalucía.

Las autoridades pusieron en marcha un operativo policial a gran escala y una campaña de seguridad pública para evitar que las multitudes provocaran incendios.

Un pequeño incendio se declaró cerca de un ‌punto de observación del eclipse en la localidad de Peñíscola, en la Comunidad Valenciana, según las autoridades locales. El fuego se inició en un vehículo y se propagó a otros 33 antes de que los bomberos lograran controlarlo, agregaron. Equipos de emergencia, incluidos medios aéreos, fueron enviados a la zona.

Las autoridades movilizaron a 25.000 policías para garantizar la seguridad en torno a los puntos de observación del eclipse y desplegaron cerca de 100 aviones y helicópteros.

Hasta última hora del miércoles, no se había informado de ningún incendio relacionado con los aficionados que acudieron a seguir el eclipse.

FIEBRE POR EL ‌ECLIPSE EN LA TIERRA DE LAS SAGAS

En Reikiavik, las gafas que permiten observar el fenómeno sin sufrir daños oculares llevaban días agotadas, mientras el país, de unos 400.000 habitantes, recibía hasta 80.000 visitantes.

La fase de totalidad alcanzó la costa más occidental de Islandia alrededor de las 17:44 hora local (1744 GMT) y sumió ‌el extremo oeste del país insular ⁠en una oscuridad completa durante un máximo de 2 minutos y 13 segundos.

El acontecimiento atrajo tanto a observadores ocasionales como a "cazadores de eclipses", aficionados que recorren el mundo para situarse en la franja de totalidad cada vez que ​se produce un eclipse, sin importar dónde.

Con información de Reuters