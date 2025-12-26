El Senado debate el Presupuesto 2026 y La Rioja juega su última carta para recuperar fondos clave

El Senado de la Nación se prepara para una sesión decisiva este viernes, desde el mediodía, en la que el oficialismo buscará sancionar el Presupuesto Nacional 2026 junto con la Ley de Inocencia Fiscal. Aunque el Gobierno confía en reunir los votos necesarios para aprobar ambas iniciativas en general, la discusión vuelve a concentrarse en artículos sensibles del texto y en los reclamos de las provincias, entre ellas La Rioja, que intenta incluir una compensación histórica que quedó afuera del proyecto con media sanción de Diputados.

Para la Casa Rosada, la aprobación del Presupuesto representa una prioridad política y económica. No solo es una herramienta central para ordenar el gasto público, sino también una señal de previsibilidad ante los mercados y los organismos internacionales. En ese marco, el Ejecutivo busca evitar una nueva prórroga del presupuesto vigente, escenario que ya se repitió en los últimos años y que profundizó las tensiones con los gobiernos provinciales.

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el artículo 30, que introduce modificaciones en el esquema de financiamiento para la educación y la ciencia, y que generó cuestionamientos de distintos bloques. Pero en paralelo, varias provincias impulsan cambios vinculados a la distribución de recursos, entre ellas La Rioja, que reclama la incorporación de los fondos compensatorios por la pérdida de un punto de coparticipación federal en 1988.

En ese contexto, la senadora nacional Florencia López remarcó que se trata de un reclamo histórico que el Estado nacional ya reconoció en el pasado. “No estamos pidiendo un beneficio nuevo ni discrecional, sino que se cumpla con una compensación que fue reconocida y que resulta vital para el funcionamiento de la provincia”, sostuvo.

La legisladora recordó además que esos recursos estuvieron incluidos en el Presupuesto Nacional 2023, luego reconducido durante 2024 y 2025, aunque nunca fueron girados. Esa situación derivó en una demanda judicial de La Rioja contra la Nación por un monto superior a los mil millones de dólares, actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.

En la misma línea, el senador Fernando Rejal advirtió que la falta de esos fondos tuvo un impacto directo en las cuentas públicas provinciales. “La no transferencia de estos recursos dejó a La Rioja en una situación financiera muy delicada. Son fondos que compensan una pérdida estructural y cuya ausencia explica gran parte del déficit de los últimos años”, señaló.

Desde la provincia sostienen que la sesión de este viernes podría ser la última oportunidad institucional para corregir esa omisión. En caso de que el Senado introduzca modificaciones al proyecto, el Presupuesto debería regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación, lo que abriría una ventana para incorporar la compensación reclamada por la provincia.

Incluso referentes nacionales de gestiones anteriores habían admitido la legitimidad del planteo. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la administración nacional reconoció la existencia de esa deuda, algo que, según remarcan desde La Rioja, no ocurrió con la gestión de Javier Milei, que hasta el momento se negó a incluir la compensación en el esquema presupuestario.

Con el debate del Presupuesto 2026 como telón de fondo, La Rioja vuelve a poner sobre la mesa un reclamo estructural que excede la coyuntura legislativa y reabre la discusión sobre el federalismo fiscal y la distribución de recursos en la Argentina.