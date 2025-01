Tarifazo en pleno verano: el Gobierno de Milei dejó sin subsidios eléctricos a más de 50 mil familias

Las políticas económicas de la gestión nacional, encabezada por Javier Milei, continúan repercutiendo en el bolsillo de los trabajadores, quienes tienen que destinar cada vez más ingresos en poder pagar servicios básicos como el agua, el gas y la luz. Este último fue objeto de polémica en la provincia de Formosa, ya que por decisión del Gobierno nacional unas 50 mil familias dejaron de percibir la tarifa social y comenzaron a pagar la tarifa plena.

Según explicó el gerente de la empresa estatal energética REFSA, Benjamín Villalba, en comunicación con El Destape 1070, explicó que la premisa que tiene el Gobierno nacional desde hace meses es que "no van a poder abastecer de energía a la demanda, o sea, a los usuarios". "Nosotros vemos con preocupación que la nación no pueda cubrir la demanda, no solamente de la capital, sino también del interior de la República Argentina", agregó.

Del mismo modo, recordó cuando la gestión nacional quiso "contratar dos barcos turcos que iban a encallar en Buenos Aires para generar energía en el sistema nacional", medida que terminó por caerse. "Ahora vemos que las líneas de 500.000 voltios, que es la línea primaria de transmisión en esta alta tensión, está colapsada", explicó Villalba.

El funcionario explicó que “un universo de clientes formoseños que hasta septiembre tenían la tarifa social (usuarios N2) pasaron a ser tarifa plena” debido a “diversas coyunturas que tuvo la página nacional que es la encargada de dar el subsidio”.

Además, recordó que desde la Nación se había estipulado un período para que en dicha página web los usuarios efectúen la actualización de sus datos o se reinscriban para acceder a la segmentación energética nacional a través del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). A partir de esta gestión, “ellos deciden a qué categoría pertenece cada persona”, aseveró.

"Resulta que 170.000 usuarios que estaban registrados como Tarifa Social Nacional hoy pasan a ser tarifa plena. Es un gran lío en todo lo que es el NEA y el NOA. Y, por supuesto, esto se extiende a toda la República Argentina", señaló. Del mismo modo, aseguró que "lo que está ocurriendo tiene nombre y apellido y se llama Gobierno nacional de Javier Milei, que está sacando todo tipo de ayuda, de subsidios a jubilados, pensionados, etc.".

A este panorama preocupante, sumó que “además están propinando un nuevo aumento en el costo de la energía”, donde “algunos dicen que es más del 2%, 2,7%, otros hablan del 5%, lo que nos genera preocupación”. Finalmente, insistió en que aquellos perjudicados por esta nueva medida nacional ingresen al portal mencionado y completen el formulario.