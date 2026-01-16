Más de 422.000 personas firmaron contratos con el ejército ruso en 2025

FOTO DE ARCHIVO. Militares del ejército ruso caminan en una exposición que muestra vehículos blindados y equipos capturados por el ejército ruso a las fuerzas ucranianas durante el conflicto ruso-ucraniano, en Moscú, Rusia

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ‍ruso, Dmitri ⁠Medvédev, dijo el viernes que 422.704 personas habían firmado contratos con las Fuerzas Armadas rusas el año pasado, informaron agencias de noticias estatales.

El ‌número de alistamientos ⁠es inferior al ⁠de 2024, cuando unas 450.000 personas firmaron contratos para ‍alistarse en el ejército ruso.

Medvédev, expresidente ⁠ruso, hablaba ‌en una reunión de compañeros de seguridad sobre la tecnología de los drones en ‌un ‌vídeo compartido por agencias de noticias rusas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente Vladimir Putin dijo en su conferencia ​de prensa de fin de año en diciembre que el reclutamiento entre los operadores de drones fue especialmente fuerte en ‍2025.

Unas 32.000 personas también se alistaron en brigadas de voluntarios y partieron a luchar a Ucrania ​el año pasado, añadió Medvédev el viernes, según agencias ​de noticias.

Con información de Reuters