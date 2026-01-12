Francia lanza una campaña de reclutamiento para el nuevo servicio militar voluntario

El Gobierno francés y el ejército francés lanzan la campaña de reclutamiento para el servicio nacional francés

‍Francia ha anunciado este lunes el lanzamiento de una campaña para reclutar a miles ‍de jóvenes para ⁠un nuevo servicio militar nacional voluntario de 10 meses, con los primeros participantes comenzando su servicio en septiembre.

El plan, presentado por el presidente Emmanuel Macron en noviembre, está abierto a todos los jóvenes franceses de entre 18 y 25 años que deseen "contribuir a la capacidad de resistencia ‌de la nación en un entorno ⁠incierto", dijo en rueda ⁠de prensa el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Fabien Mandon.

La medida forma parte de ‍un cambio más amplio en toda Europa, donde naciones que durante ⁠décadas han contado con las ‌garantías de seguridad de Estados Unidos se inquietan por el cambio de prioridades del presidente Donald Trump y por lo que consideran la postura agresiva de Rusia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A partir de ‌septiembre, ‌3.000 jóvenes se unirán al ejército, la marina o la fuerza aérea para misiones en suelo francés, aumentando a 4.000 en 2027 y 10.000 anualmente para ​2030.

Recibirán unos 800 euros (935 dólares) al mes y realizarán tareas que van desde la asistencia durante catástrofes naturales a la vigilancia contra el terrorismo, y desempeñarán trabajos que van desde operador de drones a panadero, mecánico, electricista y miembro del personal ‍médico.

Tras el programa, los participantes podrían integrarse en la vida civil, convertirse en reservistas o permanecer en las fuerzas armadas, lo que refleja la "evolución a largo plazo del ejército hacia un ​modelo híbrido", dijo la ministra de Defensa, Catherine Vautrin, en la misma conferencia de prensa.

Se espera que ​el plan cueste 150 millones de euros en 2026 y un total de 2.300 ⁠millones de euros entre 2026 y 2030, dijo.

(1 dólar = 0,8556 euros)

Con información de Reuters