Ejército israelí afirma que atacó a comandante de Hamás que estaba planificando atentados en Gaza

FOTO DE ARCHIVO: Consecuencias de un ataque israelí en la ciudad de Gaza

Un ​ataque aéreo israelí hirió de gravedad a un hombre palestino en la ‌Franja de Gaza ‌en una operación que, según el ejército israelí, tenía como objetivo a un comandante de Hamás que planeaba ataques contra las tropas israelíes que operan en el territorio.

Se trata del primer ataque aéreo de ​este tipo en ⁠más de una semana, después de ‌que Israel redujera la intensidad ⁠de sus ataques tras ⁠la presión ejercida por Estados Unidos para que se aplicara la última versión del plan ⁠del presidente Donald Trump para poner ​fin a la guerra en ‌Gaza.

Médicos y testigos palestinos ‌afirmaron que el hombre herido viajaba en ⁠un rickshaw en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza.

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El ejército israelí afirmó en un comunicado ​que el ‌hombre al que se apuntaba fue alcanzado en un ataque aéreo con el fin de eliminar la amenaza para las tropas militares israelíes.

Añadió que ⁠sus fuerzas permanecerían desplegadas en la zona bajo el mando del Comando Sur, de conformidad con el acuerdo, y que continuarían las operaciones contra amenazas inmediatas.

Los ataques israelíes han causado la muerte de más de 1.250 ‌palestinos en Gaza, la mayoría de ellos civiles, desde que un alto el fuego respaldado por Estados Unidos pusiera fin en octubre a dos años de guerra a gran ‌escala.

No está claro cuántos de los fallecidos podrían ser militantes, ya que Hamás no suele revelar ‌información sobre ⁠los combatientes muertos.

Cuatro soldados israelíes fueron asesinados por militantes en Gaza ​durante el mismo período, según un recuento israelí.

Con información de Reuters