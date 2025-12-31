Taiwán sigue en alerta máxima mientras los buques chinos se retiran tras los ejercicios

FOTO DE ARCHIVO: La bandera de Taiwán se arría durante una ceremonia diaria mientras China realiza ejercicios militares "Misión Justicia 2025" en torno a Taiwán, en Taipéi, Taiwán

Taiwán permanecía en alerta máxima el miércoles después de que China realizara el día anterior grandes simulacros militares alrededor de ‍la isla, manteniendo en funcionamiento ⁠su centro de respuesta marítima de emergencia mientras vigilaba las maniobras navales chinas, informó la guardia costera.

En los ejercicios, denominados "Misión Justicia 2025", China disparó decenas de cohetes hacia Taiwán y desplegó un gran número de buques y aviones de guerra cerca de la isla, una demostración de fuerza que suscitó la preocupación de los aliados occidentales.

Taipéi condenó las maniobras y las calificó de amenaza a la seguridad regional y una flagrante provocación.

Los ‌barcos chinos se estaban alejando de Taiwán, pero Pekín ⁠aún no había declarado formalmente el fin ⁠de las maniobras, según Kuan Bi-ling, jefa del Consejo de Asuntos Oceánicos de Taiwán.

"La situación marítima se ha calmado, con barcos y buques que ‍se alejan gradualmente. Como China no ha anunciado el fin de las maniobras militares, el centro de respuesta ⁠de emergencia sigue operativo", dijo en ‌una publicación en Facebook a última hora del martes.

Un alto cargo de la guardia costera de Taiwán dijo a Reuters que los 11 barcos de la guardia costera china habían abandonado las aguas cercanas a Taiwán y seguían alejándose. Un responsable de seguridad de ‌Taiwán dijo ‌que los centros de respuesta de emergencia para el ejército y la guardia costera seguían activos.

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó el miércoles de que 77 aviones militares chinos y 25 buques de la armada y la guardia costera ​habían estado operando alrededor de la isla en las últimas 24 horas.

Entre ellos, 35 aviones militares habían cruzado la línea mediana del estrecho de Taiwán que separa ambas orillas, añadió.

Mientras se desarrollaban los ejercicios militares, los embajadores en China de los países que integran la agrupación Quad, formada para mantener un diálogo sobre seguridad, se reunieron el martes en Pekín.

El embajador ‍de Estados Unidos, David Perdue, publicó en la red social X una foto suya con los embajadores de Australia, Japón e India en la embajada estadounidense. Calificó a la Quad de "fuerza del bien" que trabaja para mantener un Indo-Pacífico libre y abierto, pero no dio detalles sobre la ​reunión.

La embajada estadounidense no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre la reunión.

Los simulacros, los más extensos realizados por China hasta la fecha, obligaron a ​Taiwán a cancelar decenas de vuelos nacionales y a enviar aviones y buques de guerra para vigilarlos. Se vio a soldados ⁠realizando ejercicios de respuesta rápida, incluida la colocación de barricadas en varios lugares.

Con información de Reuters