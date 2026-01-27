Trump y líderes de Minnesota muestran voluntad de diálogo tras polémicos tiroteos

Agentes de la ley montan guardia alrededor de un hotel donde Greg Bovino, que ha sido destituido de su cargo de "comandante en libertad" de la Patrulla Fronteriza de EEUU, se aloja, según se informa, en Maple Grove, Minnesota, EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, se mostraron conciliadores tras una llamada telefónica privada el lunes, una señal de que las dos partes quieren apaciguar una crisis sobre la campaña de deportación ordenada por Trump que ha dejado dos ciudadanos estadounidenses muertos en Mineápolis.

Trump y ‍el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, también hablaron por teléfono el lunes, ⁠y sus comentarios posteriores también fueron optimistas, lo que supone un cambio respecto a semanas de intercambios de mordaces comentarios públicos.

Otra señal de deshielo fue la confirmación por parte de un alto cargo del Gobierno de Trump de que Gregory Bovino, un funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que ha sido un pararrayos de las críticas de los demócratas y los activistas de las libertades civiles, dejará Minnesota junto con algunos de los agentes desplegados con él.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el zar fronterizo designado por Trump, Tom Homan, reemplazaría a Bovino en el estado del Medio Oeste, al frente de lo que la administración Trump ha bautizado como Operación Metro Surge.

El propio Trump dijo anteriormente que Homan iba a ser enviado a Minnesota, añadiendo que Homan "no había estado involucrado" en la represión, pero "conoce y le gusta mucha de la gente de allí".

CAMBIO DE MANDO

El mismo lunes, otra fuente dijo que Bovino había sido despojado de su título especialmente creado de "comandante general" de la Patrulla Fronteriza y que volvería a su antiguo trabajo como agente jefe de patrulla en el sector de ‌El Centro, en California, de la frontera entre Estados Unidos y México.

Según la fuente, Bovino se jubilaría en breve. Otra fuente confirmó que ⁠Bovino volvería al sector de El Centro, pero no dio más detalles.

La noticia de la destitución de ⁠Bovino fue adelantada por The Atlantic el lunes, basándose en la información de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y otras dos personas con conocimiento del cambio. The Atlantic también dijo que se esperaba que Bovino se jubilara pronto.

Sin ‍embargo, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, desmintió esas informaciones y publicó en X: "El jefe Gregory Bovino NO ha sido relevado de sus funciones".

ELEMENTO CLAVE DE LA CAMPAÑA DE DEPORTACIÓN

Bovino se ha convertido en una de las principales caras públicas y en un abierto defensor de las medidas ⁠de deportación de Trump, a menudo visto al frente de grupos de agentes federales ‌armados hasta los dientes que recorren las calles de la ciudad.

La noticia de su destitución, y las llamadas telefónicas de Trump con Walz y Frey, se produjeron dos días después de que un enfermero de UCI de 37 años, Alex Pretti, muriera por disparos de agentes federales en Mineápolis durante un enfrentamiento el fin de semana entre agentes de inmigración y manifestantes.

La muerte aumentó la tensión en Minnesota y provocó una gran reacción pública después de que las imágenes de vídeo se hicieran virales en internet, pareciendo contradecir la versión del Gobierno de Trump de que Pretti fue responsable del tiroteo.

Bovino se apresuró a caracterizar a Pretti como el atacante en el encuentro mortal, diciendo: "Esto parece una ‌situación en la que un ‌individuo quería hacer el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden".

Trump y funcionarios del DHS habían presentado de manera similar a otra activista local contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, como responsable de su propia muerte después de que un agente federal la abatiera a tiros en su automóvil el 7 de enero.

Al igual que Pretti, Good era ciudadana estadounidense, y las imágenes de vídeo de su muerte desmintieron las afirmaciones de que intentó utilizar su coche como arma.

En ambos casos, el Departamento ​de Justicia de Estados Unidos aún no ha abierto una investigación sobre los agentes y las circunstancias implicadas, como es práctica habitual en todos los tiroteos de este tipo.

Al mismo tiempo, las autoridades de Minnesota han acusado al gobierno federal de intentar obstaculizar la labor de los investigadores estatales, lo que ha desencadenado una batalla judicial sobre la recopilación y conservación de pruebas.

DIPLOMACIA TELEFÓNICA

El lunes, ambas partes parecían estar buscando formas de calmar la situación.

Tras su llamada telefónica con Walz, Trump afirmó que estaba "en la misma onda" que el gobernador demócrata, semanas después de ordenar el envío de unos 3.000 agentes de inmigración estadounidenses a la zona de Mineápolis-St. Paul, a pesar de la vehemente oposición de los líderes estatales y locales.

La oficina de Walz dijo que él y Trump mantuvieron una "llamada productiva" en la que el presidente dijo que consideraría reducir el número de agentes de inmigración en el estado. Según Walz, Trump también accedió a ordenar al ‍Departamento de Seguridad Nacional que garantizara que el estado pudiera llevar a cabo su propia investigación sobre el tiroteo de Pretti.

Trump y Frey informaron de manera similar que se estaban haciendo progresos para poner fin al estancamiento. En su plataforma de redes sociales Truth Social, el presidente afirmó que se estaban haciendo "muchos progresos" tras la conversación telefónica con el alcalde.

Frey dijo en X que Trump había "acordado que la situación actual no puede continuar", y agregó que se entendía que algunos agentes federales "comenzarán a salir" de las Ciudades Gemelas el martes.

El apoyo público a las tácticas de aplicación de la ley de inmigración de Trump parecía estar disminuyendo tras el tiroteo de Pretti, según mostró una encuesta de Reuters/Ipsos.

UN IMPORTANTE REPUBLICANO DE MINNESOTA ROMPE CON TRUMP

En ​otra señal de que el apoyo a la campaña de deportaciones de Trump se estaba debilitando, un destacado candidato republicano a gobernador, Chris Madel, retiró su candidatura el lunes, afirmando que la represión había ido demasiado lejos y había hecho que la carrera fuera imposible de ganar para un republicano.

"No puedo apoyar la represalia declarada de los republicanos nacionales contra los ciudadanos de nuestro estado, ​ni puedo considerarme miembro de un partido que lo haría", dijo en un vídeo.

Funcionarios del DHS han descrito el incidente como un ataque de Pretti, diciendo que los agentes dispararon en defensa propia después de que se acercara a ellos con una pistola.

Sin embargo, el vídeo de la escena, verificado por Reuters, contradice esa versión. ⁠Las imágenes muestran a Pretti sosteniendo un teléfono, no un arma, mientras los agentes lo derriban al suelo.

También muestran a los agentes quitándole un arma de fuego de la cintura después de reducirlo, momentos antes de dispararle mortalmente. Pretti era propietario de un arma con licencia.

Con información de Reuters