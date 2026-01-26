Trump dice gobierno está "revisando todo" sobre el tiroteo en Minneapolis, según WSJ

Protesta después de que agentes federales dispararan mortalmente a un hombre mientras intentaban detenerlo, en Minneapolis

‍El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ‍al Wall ⁠Street Journal en una entrevista publicada el domingo que su administración está "revisando todo y llegará a una determinación" sobre el tiroteo fatal en Minneapolis.

Trump también señaló ‌su voluntad de retirar ⁠eventualmente a ⁠los agentes de inmigración de la zona de Minneapolis, según ‍el informe.

"En algún momento nos iremos. Hemos ⁠hecho, han hecho ‌un trabajo fenomenal", dijo Trump al Journal, pero no ofreció un marco de tiempo para cuando ‌los ‌agentes podrían partir.

"Dejaremos un grupo diferente de personas allí para el fraude financiero".

El tiroteo del ​sábado contra Alex Pretti fue la segunda muerte a tiros este mes por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

La administración de Trump dijo ‍que Pretti agredió a los oficiales, obligándolos a disparar en defensa propia, pero las grabaciones de video muestran ​que Pretti recibió múltiples disparos mientras estaba inmovilizado en ​el suelo por un grupo de oficiales.

Con información de Reuters