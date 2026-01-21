EN VIVO
La jefa del BCE insta a una "profunda revisión" de la economía europea ante el nuevo orden mundial

21 de enero, 2026 | 05.51

La economía europea necesita una "profunda revisión" para afrontar "los albores de ‍un nuevo orden ⁠internacional", dijo el miércoles la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a la radio francesa RTL.

Lagarde dijo que solo esperaba un ligero efecto inflacionista de los aranceles estadounidenses, con un impacto más fuerte en Alemania ‌que en Francia, pero añadió ⁠que los países ⁠europeos serían mucho más fuertes si eliminaran las barreras comerciales no arancelarias dentro ‍del bloque.

"Como tenemos la inflación controlada en el 1,9%, el ⁠impacto será mínimo. ‌Lo que es mucho más grave (...) es el grado de incertidumbre creado por estas constantes reversiones", dijo, refiriéndose a la amenaza de ‌aranceles más ‌altos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el sábado aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 ​de febrero a los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Reino Unido y Noruega, hasta que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia, un ‍paso que los principales Estados de la UE denunciaron como chantaje.

Trump "a menudo adopta un enfoque transaccional (...) pone el listón muy alto a niveles que ​a veces son completamente irreales", dijo Lagarde.

En respuesta, Europa debe indicar de qué ​instrumentos dispone, demostrar determinación colectiva y mostrarse unida y decidida, añadió.

Con información de Reuters

