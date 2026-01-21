La jefa del BCE insta a una "profunda revisión" de la economía europea ante el nuevo orden mundial

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, observa durante una intervención ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania

La economía europea necesita una "profunda revisión" para afrontar "los albores de ‍un nuevo orden ⁠internacional", dijo el miércoles la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a la radio francesa RTL.

Lagarde dijo que solo esperaba un ligero efecto inflacionista de los aranceles estadounidenses, con un impacto más fuerte en Alemania ‌que en Francia, pero añadió ⁠que los países ⁠europeos serían mucho más fuertes si eliminaran las barreras comerciales no arancelarias dentro ‍del bloque.

"Como tenemos la inflación controlada en el 1,9%, el ⁠impacto será mínimo. ‌Lo que es mucho más grave (...) es el grado de incertidumbre creado por estas constantes reversiones", dijo, refiriéndose a la amenaza de ‌aranceles más ‌altos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el sábado aplicar una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 ​de febrero a los miembros de la UE Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos y Finlandia, junto con Reino Unido y Noruega, hasta que se permita a Estados Unidos comprar Groenlandia, un ‍paso que los principales Estados de la UE denunciaron como chantaje.

Trump "a menudo adopta un enfoque transaccional (...) pone el listón muy alto a niveles que ​a veces son completamente irreales", dijo Lagarde.

En respuesta, Europa debe indicar de qué ​instrumentos dispone, demostrar determinación colectiva y mostrarse unida y decidida, añadió.

Con información de Reuters