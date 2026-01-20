Hay que dejar que la ONU continúe, dice Trump al ser consultado por la "Junta de la Paz"

Rueda de prensa al cumplirse un año del segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington

Por Trevor Hunnicutt y ‍Kanishka Singh

WASHINGTON, 20 ene (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que "hay que dejar que la ‍ONU continúe" cuando se ⁠le preguntó sobre sus planes para una llamada 'Junta de la Paz' que ha alarmado a expertos internacionales.

Gobiernos de todo el mundo han reaccionado con cautela a la invitación de Trump a unirse a la iniciativa que, según el republicano, pretende resolver conflictos a nivel global, un plan que, según diplomáticos, podría perjudicar el trabajo de Naciones Unidas.

"Podría ser", dijo Trump cuando un periodista le preguntó ‌si quería que la 'Junta de la Paz' sustituyera ⁠a la ONU.

"La ONU no ha ⁠sido muy útil. Soy un gran admirador del potencial de la ONU, pero nunca ha estado a la altura de su potencial", ‍dijo Trump en una sesión informativa. "Creo que hay que dejar que la ONU continúe porque el ⁠potencial es muy grande".

La Casa Blanca ‌nombró el viernes a algunas personas que formarán parte de la junta, como el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno de Trump, Jared Kushner.

Una resolución del ‌Consejo de ‌Seguridad de la ONU, adoptada a mediados de noviembre, autorizó a la llamada 'Junta de la Paz' y a los países que trabajan con ella a establecer una fuerza internacional de estabilización en Gaza, donde en octubre ​comenzó un frágil alto el fuego bajo un plan de Trump que Israel y el grupo palestino Hamás habían firmado.

Según el plan de Trump para Gaza, la junta debía supervisar la gobernanza temporal del territorio. Posteriormente, el mandatario dijo que la junta se ampliaría para abordar conflictos en todo el mundo.

Los observadores afirman que una junta ‍de este tipo podría socavar la ONU. Muchos expertos y defensores de los derechos también han dicho que el hecho de que Trump controle una junta para supervisar los asuntos de un territorio extranjero se asemeja a una estructura colonial, mientras que la participación ​de Blair ha sido criticada debido a su papel en la guerra de Irak y a la historia del imperialismo británico en Oriente ​Medio.

El alto el fuego en Gaza alcanzado con el plan de Trump también ha sido frágil. Más de 460 ⁠palestinos, entre ellos más de 100 niños, y tres soldados israelíes han muerto desde que comenzó la tregua en octubre.

Con información de Reuters