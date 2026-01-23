El ICE detiene a cuatro niños en EEUU, entre ellos uno de cinco años, según autoridades escolares

FOTO DE ARCHIVO. Agentes del ICE de pie junto a un niño, que un testigo identificó como Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que las autoridades escolares dijeron que fue detenido en Mineápolis, Minnesota, EEUU

Funcionarios de inmigración estadounidenses han detenido al menos a cuatro niños, entre ellos uno de cinco años, del barrio de Columbia Heights, en Mineápolis, según autoridades escolares y un abogado de la familia, que cuestionó ‍la versión del Gobierno sobre la detención del ⁠niño de cinco años presentada por el vicepresidente JD Vance.

El niño, ecuatoriano, y su padre —ambos legalmente en el país como solicitantes de asilo— fueron trasladados a un centro de detención familiar en Dilley, Texas, dijo Marc Prokosch, un abogado que representa a la familia y que está tratando de conseguir su liberación.

Zena Stenvik, superintendente del Distrito Escolar Público de Columbia Heights, dijo en una conferencia de prensa que agentes armados y enmascarados del ICE habían detenido a cuatro alumnos hasta esta semana, dos de 17 años y uno de 10, además del niño de cinco años, Liam Conejo Ramos.

"Los agentes del ICE han estado rondando por nuestros barrios, rodeando nuestras escuelas, siguiendo nuestros autobuses, entrando en nuestros aparcamientos varias veces y llevándose a nuestros hijos", dijo Stenvik.

"La ‌avalancha de actividad del ICE en nuestra comunidad está induciendo traumas y pasando factura a nuestros ⁠hijos."

Las detenciones forman parte de las medidas enérgicas contra la inmigración del ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha desplegado a unos 3.000 agentes de las fuerzas de seguridad federales en el área de Minneapolis, donde la gente está en vilo desde que un agente de inmigración disparó y mató a Renee ‍Good, de 37 años, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, el 7 de enero.

Agentes federales fuertemente armados han perseguido a sospechosos que dicen que son criminales peligrosos e infractores de inmigración, ⁠mientras que los manifestantes desconcertados por la demostración de fuerza ‌han respondido con sus propias patrullas de observadores, haciendo sonar silbatos para advertir a la gente de las redadas de ICE mientras expresan su descontento con la escalada de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el padre de Liam, Adrián Alexander Conejo Arias, estaba en el país ilegalmente, pero no proporcionó detalles.

MOCHILA DE SPIDER MAN

Liam, que llevaba una gorra azul y una mochila de Spiderman, vio cómo agentes enmascarados se llevaban a su padre de la entrada de su ‌casa después de ‌que ambos regresaran del centro preescolar el martes, según testigos. Los agentes intentaron entonces utilizar al niño como cebo para hacer que su madre saliera de la casa, dijeron al menos dos testigos.

Vance explicó en una rueda de prensa el jueves que los agentes de inmigración estaban persiguiendo al padre de Liam, que se dio a la fuga, lo que no dejó a los agentes otra opción que llevarse al niño ​abandonado.

"¿Qué se supone que tienen que hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de cinco años muera congelado? ¿Se supone que no van a detener a un extranjero ilegal?", dijo Vance en una rueda de prensa durante una visita a Mineápolis para mostrar su apoyo al ICE.

Sin embargo, responsables de la escuela, un adulto de la casa de la familia y los vecinos se ofrecieron a llevarse al niño, pero los agentes del ICE se lo negaron, según testigos como Mary Granlund, presidenta del consejo escolar de Columbia Heights. Granlund dijo que los funcionarios escolares están autorizados a asumir la custodia de un niño en ausencia de sus padres.

La ‍madre del niño estaba dentro de la casa, pero su marido le dio instrucciones para que permaneciera dentro, probablemente para evitar ser detenida, dijo Granlund a la prensa. Cuando se le preguntó si el niño estaba siendo utilizado como cebo, Granlund dijo: "Correcto".

"La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está siendo afectada y nuestros corazones están destrozados, y honestamente, al fin y al cabo, los niños deberían estar en la escuela con sus compañeros", dijo Granlund.

Los agentes metieron al niño en el ​asiento trasero de un todoterreno negro y se marcharon a toda velocidad, dijo Rachel James, miembro del consejo de Columbia Heights que también presenció los hechos.

"No puedo imaginar lo que pasaba por la mente de Liam, pero puedo decir lo que vi en su ​cara. Estaba congelado y paralizado", dijo James a Reuters el jueves. "No lloraba, pero parecía muy asustado".

Prokosch negó que el padre de Liam estuviera ilegalmente en Estados Unidos y dijo que los registros de Minnesota no mostraban antecedentes penales ⁠de la familia. Estaban a la espera de una audiencia ante un juez de inmigración, dijo.

Con información de Reuters