EEUU designa organización terrorista a Cartel de los Soles, Venezuela lo califica de "patraña"

CARACAS, 24 nov (Reuters) -El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó el lunes al Cartel de los Soles como organización terrorista, algo que el Gobierno de Venezuela calificó como una "ridícula patraña" de Washington y catalogó al grupo de "inexistente".

Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera por su presunto papel en la importación de drogas ilegales al país, dijo el Departamento del Tesoro en su página web. La administración del presidente Donald Trump acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el cartel, algo que el líder socialista niega.

Esta medida se produce en un momento en que Maduro enfrenta una creciente presión de Trump a través de un masivo despliegue militar estadounidense en el Caribe.

También ha suscitado cierta preocupación de que Estados Unidos pueda intentar utilizar la designación del grupo para justificar una acción militar, aunque expertos en sanciones afirmaron que el estatuto no autoriza tal medida. Maduro y su gobierno siempre han negado cualquier implicación en delitos y han acusado a Washington de buscar un cambio de régimen para controlar las vastas reservas petroleras de Venezuela.

"Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio, que designa como organización terrorista al inexistente Cartel de los Soles", dijo el gobierno en su comunicado divulgado por el canciller, Yván Gil, en su cuenta de Telegram.

La medida reedita "una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen. Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar", agregó el canciller.

Ya en julio, Estados Unidos designó al Cartel de Los Soles (en referencia a la insignia del sol que portan los generales venezolanos) por presuntamente apoyar al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa de México, a los que Washington ha calificado como organizaciones terroristas extranjeras.

Washington duplicó en agosto a 50 millones de dólares su recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro. No obstante, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, dijo a mediados de este mes que la designación terrorista "trae un montón de nuevas opciones para Estados Unidos".

InSight Crime, una fundación que analiza el crimen organizado, dijo en agosto que era una "simplificación excesiva" decir que Maduro encabeza el cartel, y agregó que "se describe con mayor precisión como un sistema de corrupción en el que funcionarios militares y políticos se benefician trabajando con narcotraficantes".

Trump ha dicho que la próxima designación permitiría golpear a los activos y la infraestructura de Maduro en Venezuela, pero también se mostró dispuesto a buscar potenciales conversaciones con la esperanza de una solución diplomática. Maduro dijo la semana pasada que las diferencias entre los países deben resolverse a través de la diplomacia y que está dispuesto a mantener conversaciones cara a cara con cualquier persona interesada.

