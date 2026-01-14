Irán advierte a vecinos de que podría golpear a bases estadounidenses si Washington ataca

Imagen de archivo de vehículos en llamas durante los disturbios ocurridos en Isfahán, Irán. 9 enero 2026, según esta captura de pantalla de un medio estatal iraní.

Por Parisa Hafezi y Nayera Abdallah y Andrew ‍Mills

DUBÁI/DOHA, 14 ene (Reuters) - Teherán advirtió a los vecinos que acogen tropas estadounidenses de que atacará las bases de este país si Washington ataca, según dijo un alto funcionario iraní a Reuters el miércoles, mientras Irán trata de disuadir las ‍amenazas de Donald Trump de intervenir en favor de ⁠los manifestantes.

Tres diplomáticos dijeron que se aconsejó a parte del personal que abandone la principal base aérea estadounidense en la región, aunque no había señales inmediatas de una evacuación a gran escala de las tropas como la que tuvo lugar en las horas previas a un ataque con misiles iraníes el año pasado.

Trump ha amenazado repetidas veces con intervenir en apoyo de los manifestantes en Irán, donde según un grupo de derechos humanos han muerto 2.600 personas en la represión de una de las mayores oleadas de protestas contra el régimen clerical.

Según una evaluación israelí, Trump ha decidido intervenir, aunque el alcance y el calendario de esta acción siguen sin estar claros, dijo un funcionario israelí.

Los tres diplomáticos dijeron a Reuters que se aconsejó a parte del personal que abandone la base aérea estadounidense de Al Udeid, en ‌Qatar, el miércoles por la noche.

Uno de los diplomáticos describió la medida como un "cambio de postura" y no ⁠como una "evacuación ordenada". No había indicios de un traslado a gran escala ⁠de tropas a un estadio de fútbol y un centro comercial cercanos, como ocurrió el año pasado antes de que Irán apuntara con misiles en represalia por los ataques aéreos estadounidenses contra objetivos nucleares iraníes.

La embajada estadounidense en Doha no hizo comentarios de inmediato y ‍el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar los disturbios, llevados a cabo por personas a las ⁠que califica de terroristas.

AVISO A LOS ALIADOS DE EEUU

Trump lleva ‌días amenazando abiertamente con intervenir en Irán, aunque sin dar detalles concretos.

En una entrevista con CBS News el martes, prometió "acciones muy fuertes" si Irán ejecuta a los manifestantes. "Si los cuelgan, van a ver algunas cosas", comentó, al tiempo que instó a los iraníes a seguir protestando y tomar las instituciones, declarando que "la ayuda está en camino".

El funcionario iraní, que habló a cambio de mantener el anonimato, dijo que Teherán pidió a los aliados de Estados Unidos en la región que "impidan que Washington ataque a Irán".

"Teherán ha dicho ‌a los países de ‌la región, desde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos hasta Turquía, que las bases estadounidenses en esos países serán atacadas" si Washington golpea a Irán, dijo el funcionario.

Asimismo, añadió que se habían suspendido los contactos directos entre el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

Estados Unidos tiene fuerzas en toda la región, incluido el cuartel general avanzado de su Mando Central en Al Udeid (Qatar) y el cuartel general de ​la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Baréin.

CIERTA CALMA

El flujo de información desde el interior de Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de Internet.

El grupo de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo que hasta el momento había verificado la muerte de 2.403 manifestantes y 147 personas afiliadas al gobierno. Un funcionario iraní dijo a Reuters el martes que habían muerto unas 2.000 personas.

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot, dijo que sospecha que "se trata de la represión más violenta de la historia contemporánea de Irán y que debe cesar por completo".

Un funcionario occidental indicó que no parece que el gobierno iraní se enfrente a un colapso inminente y ‍que su aparato de seguridad sigue teniendo el control. La represión había restablecido cierta calma, aunque las autoridades se habían visto afectadas, añadió el funcionario.

Los disturbios alcanzaron un nivel sin precedentes en los últimos días, pillando desprevenido al gobierno en un momento de especial vulnerabilidad, señaló.

Un funcionario gubernamental israelí dijo que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu fue informado a última hora del martes sobre las posibilidades de un colapso del régimen o de una intervención estadounidense. Israel libró una guerra de 12 días contra su archienemigo el año pasado.

La ​televisión estatal iraní transmitió imágenes de grandes cortejos fúnebres por los muertos en los disturbios de Teherán, Isfahán y Bushehr, entre otras ciudades. La gente ondeaba banderas y retratos del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y enarbolaba carteles con lemas antidisturbios.

El jefe del máximo órgano de seguridad iraní, ​Ali Larijani, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar y Araqchi contactó con homólogos emiratí y turco, informaron los medios estatales.

Araqchi dijo a su par emirarí, el jeque Abdulá bin Zayed, que "ha prevalecido la calma" y que los iraníes están ⁠decididos a defender su soberanía y seguridad de cualquier injerencia extranjera, informaron los medios estatales.

