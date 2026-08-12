Drones matan a un niño y dañan empresas en puerto ruso de Novorosíisk, según el gobernador regional

FOTO DE ARCHIVO. Una imagen de satélite muestra el puerto de Novorosíisk

Un ​ataque con drones perpetrado durante la noche causó la muerte de un niño y provocó daños en ‌cuatro empresas y ‌más de una veintena de edificios residenciales en la ciudad portuaria rusa de Novorosíisk, en el mar Negro, informó el miércoles el alcalde Andrei Kravchenko a través de Telegram.

Ocho personas, entre ellas un niño, resultaron heridas en los ataques, que también causaron la muerte de ​otra persona y ⁠dejaron varios heridos más en el resto de ‌la región, según informó por separado en ⁠Telegram Veniamin Kondratyev, gobernador de la ⁠región sureña rusa de Krasnodar, donde se encuentra Novorosíisk.

Hubo varias publicaciones no verificadas en Telegram que pretendían mostrar ⁠fotos de una columna de llamas y humo ​elevándose desde algún lugar de Novorosíisk, un ‌importante centro de exportación de ‌petróleo y cereales.

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En Sebastopol, en la Crimea ocupada ⁠por Rusia, se derribaron más de una treintena de drones, según informó en Telegram el gobernador de la ciudad, Mijaíl Razvozhayev. Añadió que algunas viviendas resultaron ​dañadas en ‌el ataque, pero que no hubo heridos.

Por otra parte, un ataque ruso provocó un incendio en un centro comercial de la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, según el ⁠gobernador regional, Iván Fédorov, en Telegram, donde publicó imágenes del edificio en llamas.

El ataque dejó sin suministro eléctrico a unos 1.200 usuarios en Zaporiyia, añadió Fédorov.

Otro ataque ruso contra Odesa, el mayor puerto de Ucrania, dañó las infraestructuras de la ciudad, según dijo en Telegram Serhi Lysak, jefe ‌de la administración militar de la ciudad, sin dar más detalles.

Moscú ha intensificado recientemente los ataques contra instalaciones alimentarias, agrícolas y de almacenamiento de Ucrania, en respuesta a los ataques de Kiev contra centros energéticos, portuarios y ‌logísticos rusos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo el martes que Kiev había presentado a los negociadores estadounidenses propuestas para ‌un plan destinado ⁠a poner fin a la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala ​de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022.

Con información de Reuters