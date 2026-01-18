Con inversión en educación, Misiones se encamina hacia el inicio del ciclo lectivo 2026

En el marco del ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, el Gobierno de Misiones anunció nuevas políticas para invertir y mejorar la calidad educativa en la provincia. En esta oportunidad, desde el Poder Ejecutivo confirmaron nuevos abonos para la acreditación en conceptos para el salarialo docente.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Ramiro Aranda, lo comunicó a través de su cuenta oficial en la red social X y detalló que el pago efectuará el 21 de enero como Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID) correspondiente a diciembre del año pasado. Este concepto forma parte de los complementos salariales sostenidos por la Provincia con el objetivo de acompañar los ingresos del sector educativo, que, cabe destacar, el Fondo de Incentivo Docente Nacional fue eliminado por la Gestión libertaria del presidente Javier Milei.

La liquidación incluirá además el pago de diversas suplementarias para docentes en actividad, vinculadas a distintos tramos del año pasado. En concreto, se abonará la Suplementaria Docentes Activos III correspondiente a julio de 2025, junto con las Suplementarias Docentes Activos II y III del período agosto del mismo año. A esto se suman las Suplementarias Docentes Activos II y III correspondientes a septiembre de 2025, completando una serie de conceptos pendientes.

La provincia como fuente directa de los fondos

Desde la cartera educativa remarcaron que la totalidad de estos pagos se realizará con fondos provinciales, en línea con el compromiso del Gobierno misionero de cumplir con las obligaciones salariales y regularizar los adicionales destinados al sector docente.

El anuncio se da en el marco de una política salarial que, durante 2025, ubicó a Misiones por encima de los lineamientos nacionales con un aumento paritario acumulado del 28,9%.

A comienzos del año pasado, el Gobierno provincial y los gremios docentes alcanzaron un acuerdo que elevó el salario básico del cargo mediante un incremento del 13,5%, acompañado por aumentos escalonados en los meses siguientes.

Los aumentos del 2025 para los docentes

La recomposición se aplicó en etapas: entre febrero, marzo y abril, el aumento de bolsillo fue del 10,4%, mientras que en mayo y junio alcanzó el 13,4%. En ese esquema, el salario básico llegó en mayo a $162.793,77, lo que representó una mejora acumulada del 18,3% entre febrero y mayo. A su vez, se otorgó un 33% adicional del FOPID, lo que consolidó cambios en la estructura salarial.

Para la segunda mitad de 2025, la Provincia y los gremios que integran la mesa de diálogo acordaron una nueva actualización del 5,1% sobre los salarios netos, aplicada de manera progresiva entre julio y octubre. Ese incremento se distribuyó en dos tramos iguales, uno desde julio y otro a partir de septiembre.

En contraste, durante ese mismo período el Gobierno nacional no dispuso un aumento salarial general para todos los docentes del país, y limitó su intervención a la fijación de un salario mínimo de referencia utilizado como piso para el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.