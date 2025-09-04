“Freno a la crueldad de Milei”: Quintela celebró el revés del Senado contra el veto libertario en discapacidad

Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado del Congreso de la Nación rechazó el jueves por la tarde el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del presidente Javier Milei. En ese marco, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, celebró el revés legislativo de la Cámara Alta que anula por primera vez un veto presidencial de la actual gestión.

En su cuenta de X (ex Twitter), el gobernador Quintela aseguró: "El pueblo argentino puso un freno a la crueldad de Javier Milei y rechazó contundentemente el veto que trató de interponer a la Ley de Emergencia en Discapacidad en nuestro país. Este intento de veto es un claro mensaje que pone una vez más al descubierto el rechazo que Milei y su gobierno sienten por la gente, por sus necesidades y por las urgencias provocadas, también, por la política de abandono hacia los más vulnerables y que favorecen a los ricos y privilegiados del país".

"No es posible vivir con un Gobierno nacional que, además de sacar ilegalmente beneficios propios, viola los derechos constitucionales y persigue a periodistas que no comulgan con su gobierno, y hoy el Senado de la Nación puso voz a las exigencias del pueblo, hacer valer los derechos adquiridos y validar sus necesidades. Se agradece a todos los senadores y senadoras que escuchan las necesidades de las y los argentinos y representan con honor la labor que sus provincias les confiaron", remarcó el mandatario riojano, y concluyó: "Felicito especialmente a nuestros senadores Florencia López y Fernando Rejal, por ser parte activa esto y actuar en consecuencia al deseo de las y los riojanos".

Una provincia que acompaña a las personas con discapacidad

En el marco de un escándalo nacional que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y denuncias de corrupción, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que la provincia ofrecerá asistencia legal a las familias afectadas por la suspensión de pensiones. A través de un mensaje en su cuenta de X, Quintela calificó la situación como una "verdadera injusticia", y advirtió que el Gobierno nacional da de baja pensiones "sin respaldo legal", lo que deja a miles de personas en una situación de "extrema vulnerabilidad".

El mandatario riojano instruyó a su equipo legal para que "acompañen, asesoren y defiendan" a cada familia perjudicada. Además de la asistencia legal, Quintela hizo un llamado a los ministerios públicos de la defensa, tanto a nivel provincial como federal, y a los abogados para que actúen y pongan fin a lo que él considera "políticas inhumanas".

El gobernador reafirmó el compromiso de su gestión de no dejar solas a las personas con discapacidad y a sus familias, y aseguró que en La Rioja "se va a defender derechos y garantizar la inclusión". Su objetivo es ponerle un "freno" a las medidas que, según su criterio, "rompen la dignidad de las personas".