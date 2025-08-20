Formosa alerta por el corte masivo en pensiones no contributivas y exige soluciones inmediatas: los detalles

La Defensoría del Pueblo y organizaciones formoseñas denunciaron la suspensión masiva de Pensiones No Contributivas (PNC), una medida que al mes de agosto ya alcanza a más de 100.000 beneficiarios en todo el país. Los afectados dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas, por lo que reclaman al Gobierno nacional medidas urgentes que garanticen sus derechos y restablezcan su sustento económico.

En Formosa, se llevó a cabo una reunión informativa y de trabajo en la sede de la Defensoría del Pueblo para analizar la problemática. Participaron la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, Florencia Santa Cruz; la secretaria Laura Romero; el defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca; la defensora adjunta Sylvina Portillo; y asesores letrados. El encuentro permitió visibilizar los obstáculos que enfrentan miles de personas con discapacidad para acceder a estas pensiones.

en la actualidad, la ANSES abona a los beneficiarios por invalidez o vejez $290.013,76, incluyendo un bono de $70.000, mientras que las madres de siete hijos perciben $384.305,37. Sin embargo, el acceso está limitado por requisitos estrictos, como una incapacidad laboral superior al 66%, la ausencia de empleo registrado y la falta de familiares legalmente obligados a brindar asistencia.

El procedimiento de suspensión fue cuestionado por las organizaciones locales. Si bien el vocero presidencial Manuel Adorni justificó las medidas por irregularidades detectadas en documentación o por casos de beneficiarios con empleos formales o bienes de alto valor, las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) provocaron perjuicios, ya que muchos no fueron notificados a tiempo ni pudieron presentar su historial clínico, derivando en la suspensión de pensiones o inmovilización de fondos.

En el caso de Formosa, la presidenta de Camino Azul TEA destacó que los colectivos de personas con discapacidad reciben acompañamiento permanente del Estado provincial en áreas clave como salud, educación, asistencia social, transporte y alimentación. Esta intervención asegura que puedan “vivir con dignidad en nuestra sociedad”, a diferencia de lo que ocurre en otras provincias donde los beneficiarios enfrentan mayores dificultades.

Frente a la situación, la Defensoría del Pueblo emitió la Resolución Nº 110/25, reclamando la reapertura inmediata de la oficina de ANDIS en Formosa con personal suficiente y un sistema de consultas telefónicas para el interior. También solicitó al Ministerio de Salud que articule con hospitales provinciales la actualización prioritaria de historiales médicos y recomendó a la ANSES agilizar los trámites de reconsideración para que los reclamos se resuelvan en una sola jornada. Organizaciones y Defensoría coincidieron en exigir al Gobierno nacional medidas urgentes para garantizar el acceso a este derecho, enfatizando que “la burocracia no puede dejar sin sustento a quienes dependen de este ingreso para sobrevivir”.