Día histórico: la UTN, la universidad más inclusiva del país, se incorpora al Polo Universitario Internacional de José C. Paz

El Senador provincial e Intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii, y la Intendente Interina Lorena Espina recibieron este miércoles al Rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soros, y firmaron un convenio que abre una nueva etapa para la educación superior en José C. Paz: la UTN dictará carreras universitarias, tecnicaturas y programas de formación profesional en el futuro Polo Universitario Internacional del distrito.

La UTN es la primera universidad tecnológica del país, fundada durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y considerada hoy la más inclusiva de la Argentina. Su llegada a José C. Paz no es un detalle menor: implica que los vecinos podrán acceder a una formación universitaria de calidad sin necesidad de trasladarse a otros municipios o a la Ciudad de Buenos Aires.

La delegación de la UTN estuvo encabezada por el Rector Ing. Rubén Soros y acompañada por el Secretario de Coordinación Universitaria Juan Carlos Agüero, el Secretario Académico Dr. Marcelo Marciszck, el Decano de la Facultad Regional General Pacheco Mg. Ing. Enrique Vera, el Secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica Lic. Fernando López, el Subsecretario de Coordinación Académica Lic. Fernando Rodríguez, el Subsecretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado Lic. Julio Rodríguez, y el Lic. Jonathan Rodríguez. Por parte de la Municipalidad participaron el Secretario de Gobierno Pablo Mansilla, el Secretario de Ciencia y Tecnología Prof. Mario Martínez y el Dr. Lic. Víctor Zalazar.

Antes de la firma, las autoridades recorrieron las obras de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial, el corazón del futuro Polo educativo que José C. Paz proyecta como un polo de referencia regional.

Con este acuerdo, el municipio consolida su apuesta por la educación pública y la formación técnica como herramientas concretas de desarrollo social y productivo para su comunidad.