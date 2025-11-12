Francia, Alemania y España reanudarán negociaciones sobre cazas: fuentes

El ministro de Defensa alemán, Pistorius, asiste a una sesión plenaria de la cámara baja del parlamento, el Bundestag, en Berlín.

/PARÍS, 12 nov (Reuters) -Francia, Alemania y España están a punto de reanudar las conversaciones de alto nivel sobre la próxima fase de un importante proyecto de aviones de combate tras los retrasos causados por la reciente crisis política de París, dijeron el miércoles tres personas familiarizadas con el asunto.

Está prevista una reunión ministerial para la semana del 24 de noviembre en la que los tres países tratarán de salvar sus diferencias sobre la siguiente fase del Future Combat Air System, que prevé un modelo de demostración en vuelo, según dos de las personas citadas.

Una tercera fuente dijo que la reunión estaba prevista, pero que aún no se había anunciado la fecha.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se reunirá por separado con su homóloga francesa, Catherine Vautrin, el lunes en París, según dos de las fuentes.

Los tres ministerios de Defensa implicados en el proyecto de 100.000 millones de euros para desarrollar un sistema de cazas furtivos tripulados y paquetes de aviones no tripulados armados no hicieron ningún comentario.

Pistorius dijo a periodistas la semana pasada que no se había fijado una nueva fecha para la reunión ministerial trilateral, pero reiteró el llamamiento de Alemania para que se tome una decisión sobre la siguiente fase antes de finales de año.

Berlín ha culpado a la industria francesa de bloquear la siguiente fase del programa al exigir el liderazgo exclusivo del proyecto, en una referencia velada a Dassault Aviation.

Dassault, que se encarga de la participación industrial de Francia en el proyecto, ha negado las informaciones según las cuales quiere controlar el 80% del proyecto. Airbus representa a Alemania y España.

Con información de Reuters