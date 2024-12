Innovación tecnológica: desde enero los trabajadores públicos de Formosa deberán cargar su declaración jurada online

Desde la Subsecretaría de Recursos Humanos de Formosa organizaron este jueves el vigésimo séptimo encuentro sobre “Sensibilización y Capacitación para la implementación de la Declaración Jurada Digital”, con la participación de los responsables de Áreas de Personal del Poder Ejecutivo. En la jornada, señalaron que a partir de enero del año 2024 será obligatorio para los trabajadores públicos cargar su declaración jurada, con la ventaja de que será digital y se efectuará a través de Mi Portal, la plataforma digital del Gobierno de la provincia de Formosa.

La subsecretaría Gladis Mazza, en comunicación con el portal Agenfor, señaló que se trata de un trabajo integrado entre el área de Gestión Pública, la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información (UPSTI), la Coordinación de la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Recursos Humanos. “De todas maneras, la carga es individual y es personal, y por supuesto tiene este carácter de declaración jurada que compromete con la veracidad de los datos que se pongan allí. El objetivo es contar con datos que estén fidelizados por cada uno, por cada persona, por cada trabajador”, enfatizó la funcionaria.

“Lo que a veces no se comprende, que cuando yo no tengo declarado a mi grupo familiar ante mi empleador, cuando sucede que necesito tomar licencias por atención a un familiar, no lo puedo hacer. No me lo otorgan porque no lo tengo declarado. Entonces, no solamente familiares, sino aquellas personas a las cuales uno tiene a cargo, inclusive por declaración ante un juez”, precisó.

Deberán de hacer esta declaración jurada los agentes activos de la Administración Pública Provincial, excepto policías o docentes frente al aula. Para hacerla de forma sencilla, se puede ingresar a Mi portal desde la web www.formosa.go.ar.djd. Una vez dentro, se deberán completar los datos para ingresar a la cuenta. Si no se posee usuario, se deberá solicitar a ge.formosa.go.ar.

Una vez dentro, se deberán completar datos personales, datos familiares, puestos en la Administración Pública Provincial, funciones, cargos y horas en entidades educativas, puestos laborales en instituciones privadas o reparticiones nacionales o municipales, pasividades, jubilación, pensión o retiro. La declaración jurada digital estará disponible a partir del 1 de enero y tendrás tiempo de completarla hasta el 31 de enero del 2025.

Furor por la nueva billetera virtual Onda

La semana pasada se dio a conocer que la billetera virtual Onda de Banco Formosa ya cuenta con cerca de 40.000 usuarios activos. La billetera, relanzada a mediados de octubre, ha logrado incorporarse en la vida de los formoseños a pesar del difícil contexto económico, generando gran expectativa en las autoridades de la entidad financiera.

Onda es una billetera virtual de alta tecnología que puede descargarse de manera totalmente gratuita desde Google Play o App Store y que, a partir de su relanzamiento, empezó a contar con mayor velocidad para operar, ofreciendo nuevos beneficios y funcionalidades para usuarios y comercios. Dentro de las principales mejoras que se incorporaron se encuentra el saldo remunerado, que ofrece un interés diario por el dinero que los usuarios tengan depositado en la app, con una tasa muy similar a la del plazo fijo, creciendo según el monto que se tiene en la cuenta. También se sumó el pago con QR, que permite realizar pagos y transacciones con mayor facilidad.

Otra de las principales ventajas que ofrece actualmente Onda es el reintegro de $5.000 en las tres primeras compras que realice el usuario. Además, también brinda un 30% de descuento en todas las compras, con un tope de $50.000. Es importante aclarar que cada compra con descuento tiene su reintegro de forma inmediata, permitiendo que los usuarios puedan disponer de la devolución al momento y continuar invirtiéndolo en nuevas compras, o dejarlo en su cuenta para hacer crecer su saldo remunerado.

El vicepresidente del Banco Formosa, Daniel Higa, se mostró entusiasmado por los grandes avances alcanzados durante este año, y adelantó que a partir de 2025 se implementarán mejoras en el QR interoperable, préstamos y transferencias. Según especificó el directivo, el Banco Formosa hoy cuenta con 21 sucursales y más de 100 cajeros automáticos en todo el territorio provincial, y no descarta que la entidad incorpore más máquinas expendedoras de dinero en el futuro próximo. Además, aseguró que Banco Formosa continuará impulsando la realización de obras de infraestructura para mejorar la atención a los clientes. "Todos los años, nosotros vamos incrementando nuestro parque, porque la idea es aumentar los canales. Estamos tratando de cumplir en un contexto muy difícil", concluyó Higa.