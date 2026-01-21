La polémica de Trump sobre Groenlandia desbarata el acuerdo de posguerra para Ucrania, según el FT

FOTO DE ARCHIVO: Los residentes se calientan, toman bebidas calientes y cargan sus dispositivos dentro de una tienda de campaña de un punto de ayuda humanitaria gestionado por el gobierno durante un apagón después de un ataque ruso, en Kiev, Ucrania

La ‍oposición europea a la oferta del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir ‍Groenlandia y a ⁠su propuesta de iniciativa Junta de la Paz ha desbaratado los planes de un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra, informó el miércoles el Financial Times.

Un anuncio previsto de un plan de prosperidad de 800.000 millones de dólares ‌que se acordaría entre Ucrania, Europa ⁠y Estados Unidos en ⁠el Foro Económico Mundial de Davos esta semana se ha retrasado, decía el artículo, ‍basándose en la información de seis altos cargos.

Reuters no pudo verificar ⁠inmediatamente esta información. La ‌Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Nadie está de humor para montar un gran espectáculo en torno a un acuerdo con Trump ‌en este ‌momento", dijo un alto cargo al FT, que añadió que las disputas sobre Groenlandia y la Junta de Paz habían superado un enfoque ​anterior sobre Ucrania en la reunión de Davos.

La tensión sobre Groenlandia interrumpió las negociaciones sobre el texto del plan de prosperidad esta semana, según la información del FT, que añadió que Estados Unidos no envió ‍a un representante a una reunión clave el lunes por la noche.

El "plan de prosperidad" no se aparca indefinidamente y podría firmarse más adelante, añade el diario.

El presidente ucraniano, Volodímir ​Zelenski, dijo el martes que viajaría a Davos solo si los documentos sobre garantías ​de seguridad con Estados Unidos y un plan de prosperidad estaban listos para ⁠firmarse allí.

Con información de Reuters