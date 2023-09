Filmus dijo que no se puede imaginar "un país sin Ciencia" al inaugurar simposio

El ministro de Ciencia, Daniel Filmus, participó hoy de la apertura de la conferencia "Fronteras en Biociencias 4" que reúne a más de 20 científicos de la Sociedad Max Planck de Alemania, dos ganadores del Premio Nobel y reconocidos investigadores argentinos, quienes disertarán sobre temas de actualidad en el campo de las Biociencias.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3) del Polo Científico Tecnológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el encuentro, que comenzó ayer, finaliza mañana cubrirá temas de actualidad en el campo de las biociencias.

Organizado por el Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (IBioBA), partner de la Sociedad Max Planck en Argentina, la cuarta edición del simposio está coordinada por Eduardo Arzt, investigador superior del Conicet y fundador del Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires (Ibioba, Conicet-Partner Max Planck), y Herbert Jäckle, ex vicepresidente de la Sociedad Max Planck.

En la apertura participaron Filmus; el encargado de Negocios de la Embajada de la República Federal de Alemania, Peter Neven; Jäckle, Arzt.

"Si no estuvieran estos edificios me animo a decir que el shopping que está aquí al lado abarcaría toda esta extensión, y no es lo mismo la ciencia que un shopping", agradeció Filmus a Max Planck.

"Hoy en Argentina estamos discutiendo lamentablemente si es ciencia o shopping, y hay algunos que quieren privatizar la ciencia. No es imaginable que la ciencia básica sea útil para el mercado, que pueda ser privatizada, no imaginamos un país sin ciencia", continuó.

Además, anunció que el ministerio "se compromete dar dos becas más para que junto con las de la fundación tengamos cuatro becas para que nuestros estudiantes de doctorado puedan recuperar la posibilidad de ir al Instituto Max Planck, que es un lujo para ellos el poder viajar a Alemania. Este es un compromiso que llevaremos adelante antes de fin de año".

Asistieron también la vicepresidenta de la Max Planck, Asifa Akhtar y la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Franchi.

La segunda jornada finalizó con la conferencia pública de Moritz Helmstaedter (Instituto Max Planck de Investigación Cerebral, Frankfurt) sobre la conectómica de la corteza cerebral, moderada por el investigador del Conicet, Diego Golombek.

Más temprano se destacó la disertación de Asifa Akhtar titulada "Múltiples facetas de la regulación epigenética por el complejo MSL: Del cromosoma X al síndrome del neurodesarrollo".

El evento es una actividad académica de postgrado y difusión científica del Ibioba, realizada en el marco del Proyecto Biomedicina Focem del Mercosur.

Para más información se puede acceder a https://ibioba-mpsp-conicet.gov.ar/index.php/es/2023/05/19/simposio-frontiers-in-bioscience-4/

