La Casa Blanca dice que la reunión entre Trump y Putin será un "ejercicio de escucha"

La cumbre que celebrarán el viernes en Alaska el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, "es un ejercicio de escucha para el presidente", dijo el martes la Casa Blanca, moderando las expectativas de un rápido acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

"Sólo una de las partes involucradas en esta guerra va a estar presente, así que es para que el presidente vaya y obtenga, de nuevo, una comprensión más firme y mejor de cómo podemos, con suerte, llevar esta guerra a su fin", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Este es un ejercicio de escucha para el presidente", señaló.

Trump se reunirá a solas con Putin durante las conversaciones, que tendrán lugar en Anchorage (Alaska), según informó la Casa Blanca. Es posible que, en el futuro, también visite Rusia.

"Tal vez haya planes en el futuro para viajar a Rusia", dijo Leavitt.

Las conversaciones siguen pendientes de cuestiones clave. Trump ha dicho que las dos partes deberán ceder terreno para poner fin al sangriento conflicto, que dura ya tres años y medio. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, indicó que la Constitución de su país lo prohíbe y que no se puede llegar a ningún arreglo sin la participación de Kiev en las reuniones.

La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre las conversaciones previas entre Trump y Zelenski. El mandatario estadounidense dijo el lunes que su homólogo ucraniano podría ser invitado a un futuro encuentro con Putin.

"El presidente tiene un profundo respeto por todas las partes que están involucradas en este conflicto y que están tratando de poner fin a este conflicto", dijo Leavitt.

Con información de Reuters