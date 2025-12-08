Zelenski y líderes europeos se reúnen en Londres mientras EEUU impulsa la paz

Bomberos trabajan en el lugar del edificio de apartamentos alcanzado por un dron ruso en la ciudad de Ojtirka, región de Sumy, Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá el lunes en Londres con líderes británicos, franceses y alemanes para pedir el apoyo de sus aliados mientras Estados Unidos aumenta la presión sobre Kiev para que acepte un acuerdo de paz propuesto con Rusia.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, que viajan a Londres para la reunión, expresaron su apoyo a Zelenski mientras crece la preocupación de que EEUU pueda obligar a Kiev a aceptar términos que favorezcan a Rusia.

"Comenzamos ahora una nueva semana diplomática: habrá consultas con los líderes europeos", dijo Zelenski a los ucranianos en un discurso grabado en vídeo el domingo por la noche, mientras viajaba en tren.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Ante todo, cuestiones de seguridad, apoyo a nuestra capacidad de resistencia y paquetes de apoyo a nuestra defensa. Ante todo, defensa aérea y financiación a largo plazo para Ucrania. Por supuesto, discutiremos una visión compartida y posiciones comunes en las negociaciones".

Ucrania atraviesa una de las etapas más difíciles de los casi cuatro años de guerra. Los soldados rusos avanzan lentamente en el este, y las ciudades y pueblos ucranianos quedan sumidos en la oscuridad durante horas debido a la intensificación de los ataques rusos contra la red energética y otras infraestructuras.

Washington propuso el mes pasado un plan de alto el fuego que hacía suyas muchas de las exigencias bélicas de Rusia. Los aliados europeos de Kiev han respaldado desde entonces a Ucrania en su intento de mejorar los términos.

El enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, llevaron un plan revisado a Moscú la semana pasada, y luego mantuvieron varios días de nuevas conversaciones con responsables ucranianos en Miami, que terminaron el sábado sin ningún avance.

Zelenski calificó las conversaciones de constructivas, pero no fáciles.

Trump dijo el domingo que estaba "decepcionado" con Zelenski, de quien dijo que no había leído la última propuesta de acuerdo de paz respaldada por EEUU.

El principal negociador de Zelenski, Rustem Umerov, dijo que informaría a Zelenski sobre el diálogo de su equipo con representantes estadounidenses y que recibiría todos los documentos relacionados con el plan de paz.

"La principal tarea del equipo ucraniano era obtener de la parte estadounidense información completa sobre su conversación en Moscú y todos los borradores de las propuestas actuales para discutirlos en detalle con el presidente de Ucrania", dijo Umerov.

Responsables estadounidenses afirmaron que se encuentran en la fase final para alcanzar un acuerdo. Pero hasta ahora ha habido pocas señales de que Ucrania o Rusia estén dispuestas a firmar el acuerdo marco elaborado por el equipo negociador de Trump.

Con información de Reuters