Reino Unido insta a aliados a aumentar el apoyo a Ucrania mientras Zelenski llega a Londres

oct (Reuters) -Reino Unido instó el viernes a los demás aliados de Ucrania a llegar a un acuerdo para utilizar los activos rusos congelados con el fin de reforzar su mano para cualquier futura conversación de paz, mientras el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, llegaba a Londres para mantener conversaciones con dichos aliados.

La oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que también presionaría a los países de la "Coalición de los Dispuestos" para que retiren el petróleo y el gas rusos del mercado mundial y den a Kiev más misiles de largo alcance.

Los líderes de la Unión Europea acordaron el jueves satisfacer las "acuciantes necesidades financieras" de Ucrania durante los próximos dos años, pero no llegaron a respaldar el plan de utilizar activos rusos congelados para financiar un gigantesco préstamo a Kiev, debido a las preocupaciones de Bélgica.

EL PRESIDENTE UCRANIANO PIDE PRÉSTAMOS Y ARMAS

Zelenski había pedido el jueves a los líderes de la UE en Bruselas misiles de largo alcance y utilizar los activos congelados para proporcionarle más armas.

También celebró la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones a las dos mayores petroleras rusas, un drástico giro de 180 grados tras anunciar la semana pasada planes para una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Starmer dijo que Putin no se tomaba en serio poner fin a la guerra.

"Una y otra vez ofrecemos a Putin la oportunidad de poner fin a su innecesaria invasión, detener la matanza y retirar a sus tropas, pero rechaza repetidamente esas propuestas y cualquier posibilidad de paz", dijo en un comunicado.

"Debemos aumentar la presión sobre Rusia y aprovechar la acción decisiva del presidente Trump".

RUSIA ADVIERTE DE UNA RESPUESTA DOLOROSA

Moscú ha prometido una "respuesta dolorosa" si se embargan los activos. Putin también dijo que las sanciones a las compañías petroleras eran un acto inamistoso, pero que no afectarían significativamente a la economía rusa.

En otro intento de privar a Moscú de ingresos, la UE aprobó un decimonoveno paquete de sanciones, que incluye la prohibición de importar gas natural licuado ruso.

Las conversaciones del viernes en Londres iban a ser una mezcla de reuniones presenciales y virtuales y se esperaba que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se unieran a Starmer y Zelenski en Londres.

El presidente de Ucrania comenzó su visita reuniéndose con el rey Carlos III en el castillo de Windsor. El rey ha expresado con frecuencia su apoyo a Ucrania, en particular acogiendo a Zelenski en su residencia privada poco después de la tormentosa reunión del líder ucraniano con Trump en febrero.

Con información de Reuters