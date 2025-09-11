Polonia dice que Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá sobre incursiones de drones

Patrullas militares después del derribo de drones en el espacio aéreo polaco

Polonia informó el jueves de que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia para debatir las incursiones de drones en su espacio aéreo, que el presidente polaco describió como un intento de Rusia de poner a prueba la respuesta de Varsovia y de la OTAN.

Polonia también prohibió los vuelos de drones en sus fronteras orientales con Bielorrusia y Ucrania y limitó el pequeño tráfico aéreo allí, después de derribar lo que identificó como aviones no tripulados rusos que violaron su espacio aéreo el miércoles.

Varsovia contó con el respaldo de sus aliados de la OTAN para derribar los drones, la primera vez que se sabe que un miembro de la alianza militar ha efectuado disparos durante la guerra de Rusia en Ucrania.

Rusia afirmó que no intentó alcanzar ningún objetivo en Polonia y que no haría más comentarios sobre el incidente. Un alto mando de la OTAN indicó que aún no se sabía si las incursiones de los drones fueron intencionadas.

No obstante, el incidente suscitó dudas sobre la preparación de la OTAN contra los ataques de drones, avivó la tensión con Rusia y llevó a algunos líderes occidentales a pedir nuevas sanciones contra Moscú y a cuestionar su compromiso con los esfuerzos de paz en Ucrania.

"Esta provocación rusa, como bien saben los generales y nuestros soldados, no fue más que un intento de poner a prueba nuestras capacidades, nuestra capacidad de respuesta", dijo el jueves a los soldados el presidente polaco, Karol Nawrocki.

El Ministerio de Relaciones Exteriores polaco dijo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá a petición de Varsovia, pero no dijo cuándo. La ONU no hizo comentarios de inmediato, pero Eslovenia, Dinamarca, Grecia, Francia y Reino Unido pidieron que la reunión se celebre el viernes, dijeron diplomáticos el miércoles.

Aviones de combate F-16 polacos, F-35 holandeses, aparatos de vigilancia AWACS italianos y aviones de reabastecimiento en vuelo de la OTAN participaron en la operación de derribo de drones en el espacio aéreo polaco durante la noche del martes al miércoles, según informaron fuentes oficiales.

Con información de Reuters