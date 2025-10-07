La UE está cerca de cerrar un acuerdo para limitar los movimientos de diplomáticos rusos

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean ante la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica

oct (Reuters) -Los países de la Unión Europea están avanzando hacia un acuerdo para frenar los movimientos de diplomáticos rusos dentro del bloque, pero aún no se ha alcanzado ningún acuerdo formal, según dijeron diplomáticos de la UE a Reuters el martes.

La medida, propuesta por el servicio diplomático del bloque, obligaría a los diplomáticos rusos destinados en un Estado miembro de la UE a notificar a otro Estado miembro si desean viajar allí. Esto daría a los países la opción de prohibirles la entrada.

Según diplomáticos, la propuesta ha obtenido un gran apoyo, pero solo se sabrá si se llega a un acuerdo cuando los embajadores de los Estados miembros se reúnan esta semana.

"Las cosas van bastante bien. Pero aún no es un acuerdo cerrado", dijo un diplomático de la UE bajo condición de anonimato en relación con las conversaciones confidenciales.

El Servicio Europeo de Acción Exterior añadió el mes pasado la restricción propuesta a un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania.

Los países siguen negociando el paquete global, que incluye adelantar un año la prohibición de importar gas natural licuado ruso.

Las negociaciones se han complicado por las exigencias de Austria de descongelar algunos activos rusos como compensación por las sanciones que su banco Raiffeisen afronta en Rusia.

Con información de Reuters