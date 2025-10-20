La UE acuerda un fin gradual de las importaciones de gas ruso para enero de 2028

FOTO DE ARCHIVO. Las banderas de la Unión Europea ondean antes de las conversaciones sobre el gas entre la UE, Rusia y Ucrania en la sede de la Comisión de la UE en Bruselas, Bélgica

0 oct (Reuters) -Ministros de Energía de la UE respaldaron el lunes una propuesta para eliminar progresivamente las importaciones rusas de petróleo y gas al bloque para enero de 2028, según informó el Consejo de la Unión Europea.

En una reunión celebrada en Luxemburgo, los ministros aprobaron los planes, que eliminarían progresivamente los nuevos contratos de importación de gas ruso a partir de enero de 2026, los contratos a corto plazo existentes a partir de junio de 2026 y los contratos a largo plazo en enero de 2028.

La normativa aún no es definitiva. Los países de la UE deben negociar las normas definitivas con el Parlamento Europeo, que aún está debatiendo su postura.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La UE quiere eliminar progresivamente las importaciones rusas de energía para privar al Kremlin de ingresos con los que financiar su guerra en Ucrania.

Rusia representa actualmente el 12% de las importaciones de gas de la UE, frente al 45% antes de su invasión de Ucrania en 2022, y Hungría, Francia y Bélgica son algunos de los países que siguen recibiendo gas ruso.

La Comisión Europea diseñó las propuestas para poder aprobarlas a pesar de la oposición en el pasado de Hungría y Eslovaquia, los dos países que aún importan petróleo ruso.

La propuesta necesitaba el respaldo de una "mayoría cualificada" de los Estados miembros de la UE, es decir, al menos el 55%, de modo que uno o dos países por sí solos no pudieran bloquearla.

El texto aprobado el lunes prevé flexibilidades específicas para los Estados miembros sin litoral, entre ellos Hungría y Eslovaquia.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, defendió su resistencia a la eliminación gradual de las importaciones de gas y petróleo y a las sanciones contra Rusia, que necesitan la unanimidad de la UE.

Eslovaquia frenó el último paquete de sanciones por exigencias relacionadas con el fin del tránsito de gas ruso a través de Ucrania.

Por otra parte, la UE está negociando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que prohibiría las importaciones de gas natural licuado un año antes, a partir de enero de 2027.

Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo el lunes que el nuevo paquete de sanciones podría aprobarse esta misma semana.

Con información de Reuters